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LGS sınav tarihi belli oldu

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LGS sınav tarihi belli oldu
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2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjgk2s7fwgr:

başarılar

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Haber YorumlarıNürettin Akbaba:

başarılar diliyorum zihin açıklığı versin inşallah

yanıt1
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