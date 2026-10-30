Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı Haber Videosunu İzle
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Cadılar Bayramı kutlamasında Sovyet askeri üniformasını andıran kostümüyle gelen küçük bir çocuk dikkat çekti. Geleneksel Rus kıyafetleri giyen bir kız çocuğunun eşlik ettiği küçük misafirleri Trump ve eşi Melania sıcak karşıladı. Melania'nın küçük askerin şapkasına dokunduğu anlar kameralara yansıdı.

Abd Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde çocuklar birbirinden farklı kostümlerle boy gösterdi.

Kutlamaya katılan çocuklardan biri, Sovyetler Birliği dönemindeki askeri üniformalara oldukça benzeyen kıyafetiyle dikkat çekti. Küçük çocuğa, geleneksel Rus kıyafeti olan sarafan elbisesi ve kokoşnik başlığı giyen bir kız çocuğu eşlik etti.

TRUMP VE MELANIA ÇOCUKLARI KARŞILADI

Cadılar Bayramı geleneği kapsamında şeker almak için Beyaz Saray'a gelen iki çocuk, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Başkanlık çiftinin çocuklara sıcak davrandığı görülürken Melania Trump'ın Sovyet askeri kostümü giyen çocuğun şapkasına dokunması dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIYAN İLGİNÇ ANLAR

ABD ile Rusya arasındaki siyasi gerilimlerin sürdüğü bir dönemde, Beyaz Saray'daki kutlamaya Sovyet askeri üniformasını andıran bir kostümle katılım olması etkinliğin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Çocukların kostümleri ve Trump çiftinin onlarla karşılaştığı anlar, Cadılar Bayramı kutlamasından paylaşılan görüntülere yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Osimhen baba oldu
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

Star Trek'le ünlenmişti: Efsane aktör hayatını kaybetti

4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler