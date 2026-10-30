Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıklamaları dikkat çekti.

Tokayev, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken Rusya'nın da teşkilatın çalışmalarına dahil edilmesi yönünde öneride bulundu.

Rusya'nın TDT+ iş birliği formatına katılabileceğini veya gözlemci statüsüyle teşkilatın faaliyetlerinde yer alabileceğini belirten Tokayev, bunun doğru ve adil bir yaklaşım olacağını ifade etti.

"RUSYA'NIN KATILMASI HEPİMİZE FAYDA SAĞLAR"

Rusya'nın Türk dünyasıyla yüzyıllardır yakın ilişkiler sürdürdüğünü belirten Tokayev, ülkenin çok sayıda Türk halkına ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Rusya'nın teşkilatla ilişkilerinin geliştirilmesinin bütün taraflar açısından olumlu sonuçlar doğuracağını savundu.

Tokayev, teşkilatın uluslararası konumunun güçlendirilmesi için Rusya'nın katılım isteğine olumlu yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

RUS DİLİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELERİ HATIRLATTI

Tokayev, konuşmasında Rusya ile Türk dünyası arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara da dikkat çekti.

Rusya topraklarında tarih boyunca birçok Türk halkının yaşadığını belirten Tokayev, Rusçada Türkçe kökenli çok sayıda kelime bulunduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca Rusya'nın yürüttüğü "Altay – Türk Medeniyetinin Beşiği" projesine değinerek Kazakistan'ın bu girişimi desteklediğini ifade etti.

TAM ÜYELİK DEĞİL, İKİ AYRI KATILIM FORMÜLÜ

Tokayev'in açıklamalarında öne çıkan ayrıntı, Rusya için doğrudan tam üyelikten ziyade iki farklı iş birliği seçeneği sunması oldu.

Bunlardan ilki Rusya'nın TDT+ formatına dahil edilmesi, ikincisi ise teşkilatın faaliyetlerine gözlemci olarak katılması.

Bu öneri, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldığı veya üyelik sürecinin resmen başladığı anlamına gelmiyor.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ASKERİ İTTİFAKA DÖNÜŞMEMELİ"

Tokayev, zirvede teşkilatın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın askeri bir ittifak olmadığını vurgulayan Kazakistan Cumhurbaşkanı, gelecekte de böyle bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Bu yaklaşımın Kazakistan'ın tutumu olduğunu belirten Tokayev, teşkilatın ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliğine odaklanmasının önemine dikkat çekti.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA TİCARET YÜZDE 40 ARTTI

Tokayev, Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaret hacminin 2026 yılında yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bu rakamın geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdiğini belirten Tokayev, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, 2027-2031 dönemini kapsayan TDT stratejisinin hızla kabul edilmesi çağrısında da bulundu.

TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI

Ankara'da gerçekleştirilen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci statüsünde bulunuyor.

Tokayev'in Rusya'ya ilişkin önerisi konusunda diğer üye ülkelerin nasıl bir tutum sergileyeceği ise henüz netleşmedi.