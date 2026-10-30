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Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

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Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar nedeniyle bazı futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Tüm futbolcularla bire bir görüştüklerini belirten Yalçın, "Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Bugün ekranda değil, sahadayız." ifadelerini kullandı.

  • A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, milli futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüşmeler yaptıklarını ve geri dönüş yapmadığı hiçbir oyuncu bulunmadığını açıkladı.
  • Sergen Yalçın, geçmişte televizyon programlarında yaptığı yorumların futbolcularla ilişkilerini olumsuz etkilemediğini belirtti.
  • TFF, bazı milli futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği iddialarını yalanlayarak tüm futbolcuların görüşmelerden memnun olduğunu duyurdu.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bazı milli futbolcuların geçmişte kendileri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle telefonlarına cevap vermediği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Milli futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, görüşmedikleri ya da kendilerine geri dönüş yapmayan hiçbir oyuncu bulunmadığını söyledi.

"BUGÜN EKRANDA DEĞİL, SAHADAYIZ"

Geçmişte televizyon programlarında yaptığı yorumların futbolcularla ilişkilerini olumsuz etkilemediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım'ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz."

TFF DE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yaptığı açıklamada bazı milli futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Federasyon, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir."

"FUTBOLCULAR GÖRÜŞMELERDEN MEMNUN"

TFF açıklamasında, teknik direktör ile futbolcular arasında öne sürüldüğü gibi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekilmişti. Federasyon, tüm milli futbolcuların Sergen Yalçın ve teknik ekibiyle yapılan görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek A Milli Takım'ın birlik ve beraberliğini zedeleyebilecek söylemlere itibar edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüleyman Ceyhan:

Yahu sizin derdiniz ne, sürekli milli takımla haberler, milli takim neler oluyor deye başlıklar felan, bunun habercilikle bi alakası yok artık.

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