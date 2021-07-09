Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü.
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü. Terör Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik, karşılaştığımız herkese 'iktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz' diye sordum. Bize verdikleri cevap sadece OHAL'i kaldırın şeklindeydi. İktidara gelince OHAL'i kaldırdık. Biz ne dedik ne yaptık, onlar ne dediler ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek, dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz çözüm, adalet, hak, demokrasi dedik. Terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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