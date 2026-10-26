Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Real Madrid, Kylian Mbappe'nin attığı iki golle ezeli rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın son bölümünde yaşanan bir olay, maçın skorunun önüne geçti.

Real Madrid'in 87. dakikada Mbappe ile 2-1 öne geçmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho kendinden geçti. Portekizli çalıştırıcı, saha kenarında dizini kaldırıp yumruklarını sıkarak büyük bir sevinç yaşadı.

Mourinho'nun kutlama sırasında dilini çıkararak Barcelona tribünlerine yönelik yaptığı hareket ise dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın ezeli rakibinin taraftarlarını kızdıracak nitelikteki sevinci, El Clasico'nun en çarpıcı görüntülerinden biri oldu.