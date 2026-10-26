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Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

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Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
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İspanya La Liga'da Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da Jose Mourinho'nun son dakikalarda yaptığı hareket geceye damga vurdu. Kylian Mbappe'nin 87. dakikada attığı galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşayan Portekizli teknik adam, Barcelona tribünlerine doğru dilini çıkararak dikkat çeken bir kutlamaya imza attı.

  • La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı Kylian Mbappe'nin iki golüyle 2-1 mağlup etti.
  • Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, 87. dakikadaki galibiyet golünün ardından dilini çıkararak Barcelona tribünlerine yönelik bir sevinç hareketi yaptı.
  • Arda Güler El Clasico'ya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi; Real Madrid puanını 24'e yükselterek lider Barcelona ile farkı 3'e indirdi.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Real Madrid, Kylian Mbappe'nin attığı iki golle ezeli rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın son bölümünde yaşanan bir olay, maçın skorunun önüne geçti.

MOURINHO'DAN BARCELONA TARAFTARINA OLAY HAREKET

Real Madrid'in 87. dakikada Mbappe ile 2-1 öne geçmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho kendinden geçti. Portekizli çalıştırıcı, saha kenarında dizini kaldırıp yumruklarını sıkarak büyük bir sevinç yaşadı.

Mourinho'nun kutlama sırasında dilini çıkararak Barcelona tribünlerine yönelik yaptığı hareket ise dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın ezeli rakibinin taraftarlarını kızdıracak nitelikteki sevinci, El Clasico'nun en çarpıcı görüntülerinden biri oldu.

GALİBİYET GOLÜ 87. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmada Real Madrid, 41. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin 87. dakikasında Camavinga'nın pasını değerlendiren Mbappe, bir kez daha ağları havalandırarak Real Madrid'e galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 24'e yükselten Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Barcelona ise 27 puanda kaldı.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBoran Fırtınası:

Okan bu gevşeğe dersini vermişti :)

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Haber YorumlarıAlper Kocman:

Bu Mourinho hep boyle. Degsimez.

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Haber Yorumlarıfenasi:

aynı fenewli gibi

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Haber YorumlarıMusa p:

Fenerbahçenin ekmeğini yiyenlerin %60 aklını kacırıyor . Say derseniz bunla birlikte 13 oldu

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Haber YorumlarıNetherill:

iyide 88 de el classicoda deplasmanda galibiyet golü gelmiş bence az sevinmiş. abartı birşey yok

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