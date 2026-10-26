Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

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Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, oyunculuğa ara vererek eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yöneldi. Karacakaya, babası Birol Karacakaya’nın mimarlık şirketinde çalışıyor.

DİZİYE 11 YAŞINDA BAŞLADI

2008’de ekrana gelen dizide Bülent’i canlandırmaya başladığında 11 yaşında olan Karacakaya, Aşk-ı Memnu’nun 2010’daki finalinde 13 yaşındaydı. Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Karacakaya, dizinin ardından farklı yapımlarda rol aldı ve Survivor yarışmalarıyla da izleyici karşısına çıktı. Karacakaya, Survivor'ın 2021, 2022, 2024 ve 2025 sezonlarında yarıştı.

MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI

Karacakaya, 2020’de İngilizce Mimarlık bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ara verdikten sonra mesleğine yönelen oyuncu, aile şirketinde çalışmalarını sürdürüyor.