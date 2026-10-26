Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Çorum FK karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 3. dakikada Alexis Antunes'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Juan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Çorum FK'de karşılaşmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlık oldu. Fenerbahçe'den Çorum FK'ye transfer olan milli savunmacı, yeni takımının formasıyla dördüncü maçına çıktı. Mücadelenin 32. dakikasında sarı kart gören Çağlar, 38. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Üst üste dördüncü karşılaşmasında forma giyen deneyimli futbolcunun sakatlığının ciddiyetine ilişkin henüz bilgi verilmedi.