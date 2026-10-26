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Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

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Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
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Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK'yi 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Çorum FK'ye transfer olan Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı dikkat çekti. Yeni takımıyla dördüncü maçına çıkan milli futbolcu, 38. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti.
  • Fenerbahçe'den Çorum FK'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımıyla dördüncü maçında 32. dakikada sarı kart gördükten sonra 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı; sakatlığın ciddiyetine ilişkin bilgi verilmedi.
  • Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak; 13 puanda kalan Çorum FK ise Erzurumspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Çorum FK karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkardı.

GÖZTEPE MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 3. dakikada Alexis Antunes'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Juan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Çorum FK'de karşılaşmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlık oldu.  Fenerbahçe'den Çorum FK'ye transfer olan milli savunmacı, yeni takımının formasıyla dördüncü maçına çıktı. Mücadelenin 32. dakikasında sarı kart gören Çağlar, 38. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Üst üste dördüncü karşılaşmasında forma giyen deneyimli futbolcunun sakatlığının ciddiyetine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

GÖZTEPE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Çorum FK karşısında aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükselten Göztepe, ligde üst üste üçüncü kez kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK ise 13 puanda kaldı. Burak Yılmaz yönetimindeki ekip, gelecek hafta Erzurumspor ile karşılaşacak.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaygun Demir:

eskiden bjk de vardı böyle adını unuttum cam adam derlerdi habire sakatlandığı için

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