Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

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Bolu Belediyesi’nde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli 3 kişi gözaltına alındı. Böylece belediyeye yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E., S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

ADRESLERDE VE ODALARDA ARAMA

Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için jandarma komutanlığına götürüldü.

TANJU ÖZCAN ŞUBAT AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar, 28 Şubat’ta Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınmasıyla başlamıştı. “İcbar suretiyle irtikap” iddiasıyla yürütülen soruşturmada Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 2 Mart’ta tutuklandı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Savcılık, Özcan’ın marketlerle yapılan reklam görüşmelerinde market yetkililerine baskı uyguladığını öne sürdü. Özcan ise görüşmenin BOLSEV vakfına bağış toplamak amacıyla yapıldığını savunarak iddiaları reddetti.

NİSAN AYINDA YENİ TUTUKLAMALAR

Aynı soruşturma kapsamında 6 Nisan’da belediye meclis üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı. 10 Nisan’daki operasyonda ise Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve belediye meclis üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Basına yansıyan bilgilere göre iddianamede Özcan için 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz’da “zimmet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla ayrı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Belediye Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile belediye iştiraklerinde çalışan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

“34 MİLYON LİRA FAZLA ÖDEME” İDDİASI

Eylül ayında araç kiralama ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmaya dayanak olan bilirkişi raporunda, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ileri sürüldü. Raporda, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19 hakediş kapsamında yüklenici iş ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ödeme yaptığı iddia edildi.

Bu soruşturmada 4 Eylül’de, zaten tutuklu bulunan Tanju Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanı tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com