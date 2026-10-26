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Fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraksa da köyünden kopmuyor

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Fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraksa da köyünden kopmuyor Haber Videosunu İzle
Fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraksa da köyünden kopmuyor
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Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çobanlık yaparken çekilen görüntüleriyle tanınan 72 yaşındaki İlhan Orak, 18 yıl sonra köyünde misafirlerini karşılamayı sürdürüyor. Hayvancılığı bırakan Orak, kışı İstanbul'da kızının evinde, yazları ise doğduğu köyünde geçiriyor.

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çobanlık yaptığı dönemde çekilen görüntüleriyle tanınan 72 yaşındaki İlhan Orak, 18 yıl sonra yüzlerde yine aynı tebessümü bırakıyor.

TRT ekibinin 2008 yılında çektiği görüntülerde içten tavırları ve hayvanları çağırırken çıkardığı ses ile ilgi çeken Orak, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla da kısa sürede fenomen oldu.

Tiyatro sahnelerinde de taklidi yapılan Orak'ın koyunlara seslenişi 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

İlerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılık yapmayan 5 çocuk babası Orak, kışı İstanbul'da kızının evinde, yaz aylarını ise köyünde geçiriyor.

Doğup büyüdüğü köyünü ve hayvanları seven Orak, güler yüzü, hoş sohbeti, başından çıkarmadığı siyah takkesi ve takım elbisesiyle misafirlerini ilk günkü gibi karşılamaya devam ediyor.

Merada seslendiği hayvanların dikkatini çekmeyi başaramayınca "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözlerinin yer aldığı görüntüleriyle hafızalara kazınan Orak, 7 yıl önce kendisiyle röportaj yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle tekrar buluştu.

Komşusunun koyunlarının yanına giderek eski çobanlık günlerini yad eden Orak, seslendiği hayvanlar yanına gelmeyince "Gelmiyor ya bu da benim değil" diyerek nostalji yaşadı.

"Her şey vaktinde güzel"

Orak, 2008 yılında TRT ekibinin köylerine geldiğini duyunca koşarak yanlarına gittiğini söyledi.

Sahibi ya da çoban çağırdığında hayvanların sesini tanıyıp yanına gittiğini anlatan Orak, "Başka hayvanların yanına doğru gidiyorum, benden kaçıyorlar." dedi.

Orak, artık hayvancılığı bıraktığını belirterek, "Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum." diye konuştu.

"Herkes beni seviyor"

İlhan Orak, "O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok." diye konuştu.

"Köyümü, toprağımı seviyorum"

Günlük yaşamında bahçe işleriyle uğraştığını anlatan Orak, "Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
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