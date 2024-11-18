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Şeker Hastalığı Haberleri

Siirt'te Kışın Tercih Edilen Meşe Palamudu

Siirt'te Kışın Tercih Edilen Meşe Palamudu

Şeker Hastalığı - 18.11.2024
Almanya'dan İstanbul'a Şifa Aramak Üzere Gelen Kadın Ameliyat Sonrası Ölümün Eşiğine Geldi

Almanya'dan İstanbul'a Şifa Aramak Üzere Gelen Kadın Ameliyat Sonrası Ölümün Eşiğine Geldi

Şeker Hastalığı - 16.11.2024
Almanya'dan Tedavi İçin Geldiği İstanbul'da Sağlık Durumu Kötüleşti

Almanya'dan Tedavi İçin Geldiği İstanbul'da Sağlık Durumu Kötüleşti

Şeker Hastalığı - 16.11.2024
Engelli Fatih Bayrak, Engelsiz Yaşam İçin Yardım Bekliyor

Engelli Fatih Bayrak, Engelsiz Yaşam İçin Yardım Bekliyor

Şeker Hastalığı - 01.11.2024
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Hayatını Kaybetti

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Hayatını Kaybetti

Şeker Hastalığı - 21.10.2024
İstanbul'da Şeker Ameliyatı Büyük Mağduriyete Neden Oldu

İstanbul'da Şeker Ameliyatı Büyük Mağduriyete Neden Oldu

Şeker Hastalığı - 19.10.2024
Samsun'da Engelli Vatandaşa Asansör Desteği

Samsun'da Engelli Vatandaşa Asansör Desteği

Şeker Hastalığı - 09.10.2024
Cami avlusunda şeker hastalığını öğrenen Celal dededen 'sağlık taramasına katılın' çağrısı

Cami avlusunda şeker hastalığını öğrenen Celal dededen "sağlık taramasına katılın" çağrısı

Şeker Hastalığı - 28.08.2024
Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen çocuğun tedavi çağrısı

Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen çocuğun tedavi çağrısı

Şeker Hastalığı - 13.08.2024
Şeker hastasının ayağı ameliyatla kurtarıldı

Şeker hastasının ayağı ameliyatla kurtarıldı

Şeker Hastalığı - 13.08.2024
Şeker hastası çocuğun gözlerinin açılması için yardım çağrısı

Şeker hastası çocuğun gözlerinin açılması için yardım çağrısı

Şeker Hastalığı - 13.08.2024
Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce kişinin akın ettiği şifalı su kaynağı kurudu

Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce kişinin akın ettiği şifalı su kaynağı kurudu

Şeker Hastalığı - 06.08.2024
Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor

Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor

Şeker Hastalığı - 24.07.2024
İstanbul Ataşehir'de Şeker Hastası Ev Sahibi, Kiracısını Çıkaramıyor

İstanbul Ataşehir'de Şeker Hastası Ev Sahibi, Kiracısını Çıkaramıyor

Şeker Hastalığı - 19.07.2024
Yine o doktor! Bu kez ölüm yok ama kabusa dönen bir hayat var

Yine o doktor! Bu kez ölüm yok ama kabusa dönen bir hayat var

Şeker Hastalığı - 25.05.2024
İstanbul'da şeker hastası ameliyat sonrası hayatını kaybetti

İstanbul'da şeker hastası ameliyat sonrası hayatını kaybetti

Şeker Hastalığı - 20.05.2024
İstanbul'da Şeker Hastalığına Tedavi Ameliyatı Sonrası Ölüm

İstanbul'da Şeker Hastalığına Tedavi Ameliyatı Sonrası Ölüm

Şeker Hastalığı - 17.05.2024
Adıyaman'da ışkın toplamak için Türk Dağına tırmandılar

Adıyaman'da ışkın toplamak için Türk Dağına tırmandılar

Şeker Hastalığı - 29.04.2024
Eskişehir'de Yoğun İlgi Gören Tandır Ekmeği

Eskişehir'de Yoğun İlgi Gören Tandır Ekmeği

Şeker Hastalığı - 15.04.2024
Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı

Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı

Şeker Hastalığı - 04.09.2022
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? Şeker hastalığı olup olmadığını nasıl anlarız?

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? Şeker hastalığı olup olmadığını nasıl anlarız?

Şeker Hastalığı - 03.03.2023
Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Adıyaman'da toprağa verildi

Şeker Hastalığı - 05.06.2022
Adanalı ailenin dramı

Adanalı ailenin dramı

Şeker Hastalığı - 16.05.2022
Şeker hastalığından ameliyatla kurtulmak mümkün

Şeker hastalığından ameliyatla kurtulmak mümkün

Şeker Hastalığı - 22.04.2022
'Karpal tünel sendromu kadınlarda daha sık görülüyor'

"Karpal tünel sendromu kadınlarda daha sık görülüyor"

Şeker Hastalığı - 22.04.2022
Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Şeker Hastalığı - 01.04.2022
Metabolik cerrahiyle şeker hastalığından kurtuldular... Yılların şeker hastaları metabolik cerrahiyle sağlığına kavuşuyor

Metabolik cerrahiyle şeker hastalığından kurtuldular... Yılların şeker hastaları metabolik cerrahiyle sağlığına kavuşuyor

Şeker Hastalığı - 21.03.2022
Engelli eşini yarı yolda bırakmadı

Engelli eşini yarı yolda bırakmadı

Şeker Hastalığı - 20.03.2022
Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon

Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon

Şeker Hastalığı - 09.03.2022
Ağrı kesici ilaçlar böbrek rahatsızlığına neden olabiliyor

Ağrı kesici ilaçlar böbrek rahatsızlığına neden olabiliyor

Şeker Hastalığı - 09.03.2022
Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker Hastalığı - 09.02.2022
Japonya'da yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

Japonya'da yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

Şeker Hastalığı - 13.12.2021
Kan şekerinin baş düşmanı! 'Kara şifa' deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor

Kan şekerinin baş düşmanı! "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor

Şeker Hastalığı - 01.12.2021
'Şeker hastalığı görme kaybına neden olabiliyor'

"Şeker hastalığı görme kaybına neden olabiliyor"

Şeker Hastalığı - 29.11.2021
Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.

Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.

Şeker Hastalığı - 23.11.2021
'Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet'

"Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'i diyabet"

Şeker Hastalığı - 20.11.2021
Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor

Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor

Şeker Hastalığı - 16.11.2021
Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası (2)

Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası (2)

Şeker Hastalığı - 14.11.2021
Dünya Diyabet Günü'nde uzmandan önemli uyarılar

Dünya Diyabet Günü'nde uzmandan önemli uyarılar

Şeker Hastalığı - 13.11.2021
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

Şeker Hastalığı - 13.11.2021
ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ

ANNESİNE BÖBREK NAKLİ İÇİN 35 KİLO VERDİ

Şeker Hastalığı - 06.11.2021
Diyabet bunama riski oluşturabilir

Diyabet bunama riski oluşturabilir

Şeker Hastalığı - 01.11.2021
Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu

Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu

Şeker Hastalığı - 14.10.2021
Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet 'Andız Pekmezi'

Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet "Andız Pekmezi"

Şeker Hastalığı - 05.10.2021
Kalp Günü'nde kardiyoloji uzmanlarından ortak mesaj: 'Az yiyin, çok hareket edin'

Kalp Günü'nde kardiyoloji uzmanlarından ortak mesaj: "Az yiyin, çok hareket edin"

Şeker Hastalığı - 29.09.2021
Hayatını adadığı eşi için ahşaptan asansör yaptı

Hayatını adadığı eşi için ahşaptan asansör yaptı

Şeker Hastalığı - 15.09.2021
Kronik hastalıklar nedir, nelerdir? Kronik hastalıklar listesi, hangi hastalıklar kroniktir? Kronik hastalıkların isimleri nedir?

Kronik hastalıklar nedir, nelerdir? Kronik hastalıklar listesi, hangi hastalıklar kroniktir? Kronik hastalıkların isimleri nedir?

Şeker Hastalığı - 14.04.2022
KIRIKKALE - Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

KIRIKKALE - Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Şeker Hastalığı - 06.09.2021
'Şeker hastalığı olanlar göz kontrollerini aksatmasın'

"Şeker hastalığı olanlar göz kontrollerini aksatmasın"

Şeker Hastalığı - 03.09.2021
Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir?

Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir?

Şeker Hastalığı - 26.08.2021
Şeker hastalığı nedir? Şeker hasatlığı tipleri ve türleri nelerdir?

Şeker hastalığı nedir? Şeker hasatlığı tipleri ve türleri nelerdir?

Şeker Hastalığı - 25.08.2021
Uzmanından uyarı: 'Bacaklardaki yaraları hafife almayın'

Uzmanından uyarı: "Bacaklardaki yaraları hafife almayın"

Şeker Hastalığı - 05.08.2021
Zorlu doğumlar mesane sarkmasına neden olabilir

Zorlu doğumlar mesane sarkmasına neden olabilir

Şeker Hastalığı - 05.08.2021
Şeker hastalığı belirtileri neler? Sinirsel şeker hastalığı belirtileri nedir? Şeker hastalığı neden olur?

Şeker hastalığı belirtileri neler? Sinirsel şeker hastalığı belirtileri nedir? Şeker hastalığı neden olur?

Şeker Hastalığı - 07.03.2023
Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler

Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler

Şeker Hastalığı - 30.07.2021
Şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastası ne yemeli?

Şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastası ne yemeli?

Şeker Hastalığı - 27.07.2021
Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Şeker Hastalığı - 16.07.2021
Şeker hastalığının belirtileri! Yetişkinlerde, çocuklarda şeker hastalığının belirtileri neler? Şeker hastaları ne yemeli, ne yememeli?

Şeker hastalığının belirtileri! Yetişkinlerde, çocuklarda şeker hastalığının belirtileri neler? Şeker hastaları ne yemeli, ne yememeli?

Şeker Hastalığı - 06.07.2021
Gizli Şeker Nedir, Nasıl Belli Olur? Gizli Şeker Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Gizli Şeker Nedir, Nasıl Belli Olur? Gizli Şeker Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Şeker Hastalığı - 29.06.2021
'Korona virüs genç hastalara da hasar veriyor'

"Korona virüs genç hastalara da hasar veriyor"

Şeker Hastalığı - 24.06.2021
Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor

Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor

Şeker Hastalığı - 19.06.2021
Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

Şeker Hastalığı - 17.06.2021
Bu dükkanda kola yerine kırmızı pancar suyu satılıyor

Bu dükkanda kola yerine kırmızı pancar suyu satılıyor

Şeker Hastalığı - 07.06.2021
Gazlı içeceklere savaş açtı! Sadece meyve ve sebze suyu satıyor

Gazlı içeceklere savaş açtı! Sadece meyve ve sebze suyu satıyor

Şeker Hastalığı - 07.06.2021
Kara mantar hastalığında risk grubu açıklandı! En çok şeker hastalarını etkiliyor

Kara mantar hastalığında risk grubu açıklandı! En çok şeker hastalarını etkiliyor

Şeker Hastalığı - 07.06.2021
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN KOLYE SATIP BİRİKTİRDİĞİ 20 BİN LİRAYI SAHTE DOKTORA KAPTIRDI

EŞİNİN AMELİYATI İÇİN KOLYE SATIP BİRİKTİRDİĞİ 20 BİN LİRAYI SAHTE DOKTORA KAPTIRDI

Şeker Hastalığı - 03.06.2021
Eşinin ameliyatı için kolye satıp biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktora kaptırdı

Eşinin ameliyatı için kolye satıp biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktora kaptırdı

Şeker Hastalığı - 02.06.2021
Böbrek yetmezliğine giden süreç gençlerde de sinsi ilerliyor

Böbrek yetmezliğine giden süreç gençlerde de sinsi ilerliyor

Şeker Hastalığı - 28.05.2021
Diyabet ve obezite Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor

Diyabet ve obezite Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor

Şeker Hastalığı - 22.05.2021
Kendi hikayesinden yola çıkan doktor, minik şeker hastalarına 'şeker ölçüm sensörü' taktırdı

Kendi hikayesinden yola çıkan doktor, minik şeker hastalarına 'şeker ölçüm sensörü' taktırdı

Şeker Hastalığı - 22.05.2021
İSTANBUL-BAYRAM TATLISI ZEHRE DÖNÜŞMESİN;BU UYARILARA DİKKAT

İSTANBUL-BAYRAM TATLISI ZEHRE DÖNÜŞMESİN;BU UYARILARA DİKKAT

Şeker Hastalığı - 12.05.2021
Bayramda dikkat…aşırı şeker tüketimi sertleşme bozukluğu nedeni

Bayramda dikkat…aşırı şeker tüketimi sertleşme bozukluğu nedeni

Şeker Hastalığı - 11.05.2021
Biotin Nedir ve Ne İşe Yarar? Biotin Faydaları Nelerdir

Biotin Nedir ve Ne İşe Yarar? Biotin Faydaları Nelerdir

Şeker Hastalığı - 11.05.2021
Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer

Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer

Şeker Hastalığı - 03.05.2021
Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa'da ilk sırada

Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa'da ilk sırada

Şeker Hastalığı - 28.04.2021
Son dakika haberleri! ADANA ŞEKER ÖLÇÜMÜ İÇİN SÜREKLİ PARMAKLARI DELİNEN ÇOCUKLAR SENSÖR DESTEĞİ İSTİYOR

Son dakika haberleri! ADANA ŞEKER ÖLÇÜMÜ İÇİN SÜREKLİ PARMAKLARI DELİNEN ÇOCUKLAR SENSÖR DESTEĞİ İSTİYOR

Şeker Hastalığı - 23.04.2021
Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker Hastalığı - 23.04.2021
Diş eti kanaması, C vitamini ilişkisi

Diş eti kanaması, C vitamini ilişkisi

Şeker Hastalığı - 15.04.2021
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı

Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı

Şeker Hastalığı - 12.04.2021
Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp

Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp

Şeker Hastalığı - 06.04.2021

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