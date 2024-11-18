Şeker Hastalığı Haberleri
Almanya'dan İstanbul'a Şifa Aramak Üzere Gelen Kadın Ameliyat Sonrası Ölümün Eşiğine Geldi
Cami avlusunda şeker hastalığını öğrenen Celal dededen "sağlık taramasına katılın" çağrısı
Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce kişinin akın ettiği şifalı su kaynağı kurudu
Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor
Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? Şeker hastalığı olup olmadığını nasıl anlarız?
Metabolik cerrahiyle şeker hastalığından kurtuldular... Yılların şeker hastaları metabolik cerrahiyle sağlığına kavuşuyor
Kan şekerinin baş düşmanı! "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor
Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrınız varsa, periferik arter hastalığına sahip olabilirsiniz.
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj
Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet "Andız Pekmezi"
Kalp Günü'nde kardiyoloji uzmanlarından ortak mesaj: "Az yiyin, çok hareket edin"
Kronik hastalıklar nedir, nelerdir? Kronik hastalıklar listesi, hangi hastalıklar kroniktir? Kronik hastalıkların isimleri nedir?
KIRIKKALE - Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir?
Şeker hastalığı belirtileri neler? Sinirsel şeker hastalığı belirtileri nedir? Şeker hastalığı neden olur?
Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler
Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir?
Şeker hastalığının belirtileri! Yetişkinlerde, çocuklarda şeker hastalığının belirtileri neler? Şeker hastaları ne yemeli, ne yememeli?
Gizli Şeker Nedir, Nasıl Belli Olur? Gizli Şeker Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..
Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor
Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı
Kara mantar hastalığında risk grubu açıklandı! En çok şeker hastalarını etkiliyor
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN KOLYE SATIP BİRİKTİRDİĞİ 20 BİN LİRAYI SAHTE DOKTORA KAPTIRDI
Eşinin ameliyatı için kolye satıp biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktora kaptırdı
Kendi hikayesinden yola çıkan doktor, minik şeker hastalarına 'şeker ölçüm sensörü' taktırdı
Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer
Son dakika haberleri! ADANA ŞEKER ÖLÇÜMÜ İÇİN SÜREKLİ PARMAKLARI DELİNEN ÇOCUKLAR SENSÖR DESTEĞİ İSTİYOR