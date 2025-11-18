Haberler

Tiroit Kanseriyle Mücadele Eden Esnaf: 'Ayakta Durmaya Çalışıyorum'

Samsun'da tiroit kanseri nedeniyle 2 kez ameliyat olan Yakup Ceniklioğlu, üçüncü kez aynı hastalığa yakalandı ve çaycılık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Kanser ve şeker hastalığına rağmen işine devam eden Ceniklioğlu, destek bekliyor.

SAMSUN'da tiroit kanseri nedeniyle 2 kez ameliyat olup, atlatan Yakup Ceniklioğlu (49), üçüncü kez aynı hastalığa yakalandı. Köfteci dükkanı iflas edince çaycılık yapmaya başlayan Ceniklioğlu, "Hastalıklarıma rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum" dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Yakup Ceniklioğlu, 2019 yılından itibaren tiroit kanseri ile birlikte şeker hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Kanser nedeniyle 2 kez ameliyat olup, atlatan Ceniklioğlu, üçüncü kez aynı kansere yakalandı. 2023'te de kanser ve şeker hastalığından dolayı malulen emekli oldu. Daha önce Çarşamba ilçesinde köfte dükkanı bulunan Yakup Ceniklioğlu, iflas ettikten sonra kent merkezine taşınarak çaycılık yapmaya başladı.

'AİLEDE TEK ÇALIŞAN BENİM'

10 yıldır Saathane Meydanı'nda esnafa çay veren Ceniklioğlu hem kanserle mücadele ediyor hem de ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Yakup Ceniklioğlu, "Geçimimi çaycılıkla sürdürüyorum. Malulen emekliyim. Şeker ve tiroit kanseri hastasıyım. 4 çocuğum var. 15 bin TL kira ödüyorum. Ailede tek çalışan benim. 10 yıldır çaycılık yapıyorum. Daha önce Çarşamba ilçesinde köftecilik yapıyordum. O ilçede 35 yıl oturdum. Köftecilik mesleğinde iflas ettiğim için şu anda geçimimi çaycılıkla sürdürüyorum. 1 kızım ve 1 oğlum okuyor, diğer 2 kızım da evli" diye konuştu.

'AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Her şeye rağmen ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Ceniklioğlu, "2019 yılında tiroit kanser hastalığına yakalandım. Bundan dolayı 2 kez ameliyat oldum ve atlattım. Şimdi de 3'üncü kez nüksetti. Şu anda tedavilerim devam ediyor, rutin kontrollerime gidiyorum. Ayrıca şeker hastası olduğum için de günde 4 kez insülin iğnesi vuruluyorum. Bu hastalıklarıma rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. 2 kızımı evlendirdim, bir kızım ve bir oğlumu okutuyorum. Esnaf arkadaşlarım da bana maddi, manevi her türlü destek oluyor. Ben de ayakta durmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
