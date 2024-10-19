İstanbul'da Şeker Ameliyatı Büyük Mağduriyete Neden Oldu

İstanbul'da şeker hastalığı nedeniyle 2 yıl önce mide küçültme ameliyatı olan hasta geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Oktay Onay isimli kişi diyabet hastalığı nedeniyle, 2022 yılı Ekim ayında, Etiler'de, Prof. Dr. Alper Çelik'in bulunduğu hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından odaya alınan Oktay Onay, yaklaşık 20 gün sonra karnında şişme meydana gelerek fenalaştı. Oktay Onay rahatsızlığından dolayı farklı bir hastanede ikinci bir ameliyat oldu ve 5 ay yoğun bakımda yattı. Oktay Onay, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Onay ailesi Doktor Alper Çelik ve hastaneden şikayetçi oldu.

"Ebediyen bu işi yapmaması gerektiğini düşünüyorum"

Hastanın kızı Nazmiye Onay, "Babam Ekim 2022 tarihinde Özel Etiler Hastanesi'nde Alper Çelik tarafından ameliyat yapıldı. Yaklaşık 20 gün sonra babam rahatsızlandı. Biz hiçbir şekilde doktorla iletişime giremedik. İletişime girdiğimiz zaman ancak bize hastane avukatı yönlendirildi. Başka hastanede tekrar ameliyat yapıldı. Babam beş ay yoğun bakımda kaldı. Biz büyük bir mağduriyet yaşadık. Bizim yaşadığımızı başka birilerinin de yaşamasını istemiyoruz. Doktor üç yıl doktorluktan men cezası almış. 3 yıl men almış olması bizim ve bizim gibilerin mağduriyetlerini gidereceğini düşünmüyorum. Ebediyen bu işi yapmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Onay, "Bize şeker ameliyatı dedikleri ameliyatı çok güzel anlatıp ikna ettiler. Başınız bile ağrımayacak dendi. Fakat sonrasında bu ameliyatı şeker ameliyatı değil sadece mide küçültme olduğunu öğrendik. Babamın şeker hastalığı da geçmedi. Sadece bir yalan olduğunu bu şekilde anladık. Ameliyat sonrasında bir yerlerden kaçak oluyor. Kaçağın sonrasında bir enfeksiyon artışı ve hastada büyük bir şişme gerçekleşiyor. Yaklaşık bir yıl oldu dava açalı. Karşı taraf hiçbir şekilde iletişime geçmiyor" diye konuştu. - İSTANBUL