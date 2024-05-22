Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi?

Gün boyunca çok fazla sıvı içmek, sık idrara çıkmaya neden olabilir. Bu normal bir fizyolojik tepkidir. Kafein ve alkol gibi idrar söktürücü özelliklere sahip içeceklerin tüketilmesi, sık idrara çıkmaya neden olabilir. Mesane irritasyonuna yol açabilecek faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonları, idrar taşları veya diğer mesane problemleri de bulunabilir.

SIK İDRARA ÇIKMA NEDEN OLUR?

Sık idrara çıkma, bireyin gün içinde olağandan daha sık idrara çıkması veya çıkma ihtiyacı hissetmesi anlamına gelir. Bu şikayet, kişinin günlük hayat kalitesini olumsuz etkileyip etkilemediğine bağlı olarak değerlendirilir. Sık idrara çıkmanın nedenleri arasında şunlar bulunabilir:

İdrar yolunda gelişen enfeksiyonlar, sık idrara çıkmanın en yaygın nedenidir. Enfeksiyon nedeniyle dokuların iltihaplanması ve tahriş olması sonucunda sürekli idrar yapma hissi ortaya çıkar.

Kahve, çay gibi idrar söktürücü özelliğe sahip kafein yönünden zengin içecekleri fazla tüketmek, idrar miktarını ve sıklığını artırabilir.

Şeker hastalığında kandaki şeker oranı düzensiz olduğu için böbrekler normalden fazla çalışır ve vücuttan atılması gereken sıvı oranı artar. Sık idrara çıkma, şeker hastalığının erken belirtilerinden biri olabilir.

Gebeliğin son üç ayında bebek ve rahim hacminin artışı ile birlikte idrar yollarına olan baskı artar ve idrar miktarında göreceli artış yaşanır.

İdrar söktürücü özelliğe sahip ilaçların düzenli kullanımında sık idrara çıkma yaşanabilir.

İleri yaşla birlikte mesane ve idrar yollarında idrar tutmaya yarayan kaslarda zayıflık geliştiğinden, idrar tutma zorlaşır ve özellikle geceleri idrar yapma ihtiyacında artış yaşanır.

Böbrek yetmezliğinin belirli safhalarında veya idrar miktarında artışa yol açan çeşitli böbrek hastalıklarının seyrinde sık idrara çıkma gelişebilir.

İDRAR YAPMA SIKLIĞI NE OLMALI?

Sık sık idrara çıkma, kişinin normalden daha sık bir şekilde idrar yapma ihtiyacı hissetmesi durumudur. Genellikle günde 6-8 kez idrar yapmak normal kabul edilirken, sık sık idrara çıkan kişilerde bu sayı artabilir. Bu durum, kişinin gece uykusunu bile bölebilir ve sosyal hayatını etkileyebilir.

Sık idrara çıkmanın pek çok farklı sebebi olabilir. En sık karşılaşılan nedenler arasında enfeksiyon hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek hastalıkları yer alır. Kadınlarda sık idrara çıkma genellikle idrar yolu enfeksiyonu, sistit, böbrek yetmezliği veya şeker hastalığına bağlı olarak gelişebilir. Erkeklerde ise böbrek hastalıkları, mesane hastalıkları, Parkinson, MS ve prostatit gibi faktörler sık idrara çıkmaya neden olabilir. Gece sık idrara çıkma da dikkate alınmalı ve altta yatan nedenler araştırılmalıdır.