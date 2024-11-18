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Siirt'te Kışın Tercih Edilen Meşe Palamudu

Siirt'te Kışın Tercih Edilen Meşe Palamudu
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Siirt'te kış mevsiminde kestane yerine meşe palamudu tercih ediliyor. Satıcılar, meşe palamudunun şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor ve doğal bir sağlık kaynağı olarak tüketime sunuluyor.

Siirt'te kış mevsiminde tercih edilen kestane yerine "meşe palamudu" tezgahta yer aldı.

Siirt'in kırsal kesimlerinde yetişen palamut, meşe ağaçlarından toplanıyor. Doğal sağlık kaynağı olarak bilinen meşe palamudu, kestane yerine de tüketiliyor. Şekere, kolesterole ve mideye iyi geldiği biliniyor.

Kilosunun 35 liraya satıldığını belirten satıcı Mirza Selçuk, meşe palamudunun şeker hastalığı için birebir olduğunu belirtti. Selçuk, "Kaynatılıp veya kızartılıp yenilebiliyor. Güneşte kurutulup toz haline getirip tüketilebiliyor. Meşe palamudunun 2 çeşidi bulunmaktadır. Birincisi hayvanlar için, ikincisi ise insanlar içindir" dedi.

Müşteri Behçet Aksünger ise, "Şeker hastalığı için bire birdir diyorlar. Şeker ilacı kullanmaya gerek yok. Şeker için doğal bir ilaçtır" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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