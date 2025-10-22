Dursun Kahraman: Çalışmak Sağlığa Hayat Veriyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Dursun Kahraman, çalışmayı çok sevdiğini ve çalışarak şeker hastalığı rahatsızlığını yendiğini ifade etti.

Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi Köseler mevkiinde yaşayan Dursun Kahraman (74), ilerleyen yaşına rağmen sağlığını çalışarak koruyor. Şeker hastalığı rahatsızlığı bulunan Dursun nine, hem çalışmayı çok sevdiğini hem de doktor tavsiyesi ile hareket ettiğini ifade etti. Doktorunun 'şeker var, hareket et' dediği için elinden geldiğince hareket ettiğini ve çalışmayı çok sevdiğini ifade eden Dursun Kahraman; "Çalışmayı seviyorum. Doktorum 'durma' dedi. Artık durmuyorum" dedi.

Şimdiki gençlerin büyük bölümünün çalışmaktan kaçındığını söyleyen Dursun nine, "Maalesef artık gençler pek çalışmıyor" diyerek hareket etmenin ve çalışmanın sağlık açısından da çok önemli olduğunu söyledi. - AYDIN