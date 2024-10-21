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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Hayatını Kaybetti

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Hayatını Kaybetti
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FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'daki St Luke's Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi hastane morguna götürüldü. Hastane önünde bekleyen iki Türk dikkat çekti. Gülen'in sağlık sorunları arasında böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunuyordu.

Hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü St Luke's Hastanesi'nin ikinci katında sessizlik hakim. Gülen'in cenazesi, hastanenin ikinci katındaki 251 numaranı odada öldükten sonra morga götürülen morgda bekletiliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü örgütün internet sitesinden sabah saatlerinde açıklanmıştı. St Luke's Hastanesi'nden adı açıklanmayan bir hastane görevlisi Gülen'in evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'nin ikinci katındaki 251 numaranı odada öldükten sonra morga götürüldüğünü söyledi. Hastane görevlisi Gülen'in yakınlarının hastane morgunda beklediğini ifade etti. Hastanenin ikinci katında sessizlik hakim olurken hastane önünde iki Türk'ün beklemesi dikkat çekti. Hastanedeki sakinlik ise akıllara birçok soru işaretini getirdi.

Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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