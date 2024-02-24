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Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir

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Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın programına katıldı. Göz sağlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kavalcıoğlu, "Şeker hastalığı ve tansiyonu olanlar yılda 1 kontrole gitmeli. Eğer gözdeki bir hastalık geç fark edilirse, kalıcı körlüğe sebep olabilir" dedi.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"TANSİYON VE ŞEKER KALICI KÖRLÜĞE SEBEP OLABİLİR"

"Şeker her zaman gözü etkileyebilir. Bazen şöyle bir yanılgıya düşüyor hastalarım, benim şekerim 150 gözümü etkilemez. Hayır, bazen şekerin 150 olsa bile şekerini etkileyebilir, 400 olduğunda etkilemeyebilir. Şeker hastaları hiçbir şikayetleri olmasa bile mutlaka yılda 1 kontrole gitmeli. Şeker, göz tansiyonuna sebep olabilir, erken yaşta katarakta sebep olabilir. Siz bunu geç fark ederseniz eğer çok ciddi, dönüşsüz görme kayıpları yaşayabilirsiniz. O yüzden şeker ve hipertansiyon hastaları kontrol altında olmalı. Özellikle dalgalı tansiyon hastaları için çok önemli. Bu vücuttaki bütün kılcal damarlara zarar verir. Kılcal damar en çok gözde olduğu için, göze daha çok zarar verir. Tansiyon kalıcı körlüğe sebep olabilir. Bunu kimseyi korkutmak için söylemiyorum." dedi.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir

Haberler.com Haber Merkezi / Melis Yaşar - Sağlık

Göz Hastalıkları Şeker Hastalığı Tansiyon Sağlık Yaşam Haberler

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