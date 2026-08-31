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Esenyurt'ta bıçaklı dehşet: Polis havaya ateş açtı

Esenyurt'ta bıçaklı dehşet: Polis havaya ateş açtı
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Esenyurt'ta sinir krizi geçiren bir adam, elinde bıçakla çevreyi tehdit etti. Polis ekiplerini görünce aracına kilitlendi. Havaya ateş açılmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı; o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta elinde bıçakla çevredekileri tehdit eden şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerini gören adam arabasına binerek kendini kitlerken, polis ekipleri havaya ateş açarak şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, şeker hastalığı bulunan bir adam sinir krizi geçirerek bıçakla sokağa indi. Etraftaki vatandaşlara bağırarak ekindeki bıçağı sallaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu sefer de kendini park halindeki araca kitlerken, polis ise adamı çıkarmak için havaya ateş açtı. Güçlükle araçtan çıkarılan şahıs polise mukavemet etmeye çalışsa da kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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