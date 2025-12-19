Haberler

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uygulanan tedaviyle şeker hastasının ayağı kesilmekten kurtarıldı

Güncelleme:
20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden Mehmet Yıldırım, damar tıkanıklığı nedeniyle kesilme riski taşıyan ayağındaki çürüyen iki parmağının alınması ile tedavi edilerek kurtarıldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesi'nde yapılan başarılı cerrahiler sonucunda hastanın sağlık durumu iyiye gitmekte.

Uşak'ta yaşayan şeker hastası Mehmet Yıldırım, damar tıkanıklığı nedeniyle kesilme ihtimali olan ayağı, yara oluşan iki parmağı alınarak kurtarıldı.

Uşak Dikilitaş Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden Mehmet Yıldırım'ın ayaklarında, 2022 yılında damar tıkanıklığı başladı.

Yaklaşık 3 ay önce de parmaklarında çürüme görülen ve bir süre hastanede tedavi gören Yıldırım, daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesine başvurdu.

Şeker hastası olduğu için ayağının kesilme ihtimali bulunan Yıldırım'ın, doktorların iki başarılı cerrahi müdahalesiyle sağ ayağındaki çürüyen iki parmağı alındı.

Yaklaşık 1,5 ay süren tedavisi sonucunda ayağı kurtarılan Yıldırım, önümüzdeki günlerde taburcu olmaya hazırlanıyor.

Genel Cerrahi Servisi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesi Sorumlusu Opr. Dr. Hilmi Uyar, AA muhabirine, Uşak'tan gelen hasta Mehmet Yıldırım'ın şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarında yara oluştuğunu ve çürümeye başladığını söyledi.

Hastanın Uşak'taki farklı hastanelere müracaatları sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesine yönlendirildiğini dile getiren Uyar, şöyle konuştu:

"Biz poliklinikte hastamızı değerlendirdik. Diyabet hastalarında genellikle ayak parmaklarında yaralar oluşur. Bu yaraların önü alınmazsa ayağın kesilmesine kadar ilerleyebilecek düzeydedir. Diyabetik yaralar oluşan hastaların da yüzde 60'ında ampütasyon ihtimali vardır. Tedavisine başladığımız hastamızın önce çürüyen parmaklarını aldık ve pansumanlarına devam ettik. Girişimsel radyoloji ünitemizde hastanın ayak damarlarında tespit edilen tıkanıklar açıldı. Şu an için hastamızın ayağını kesilmekten kurtardık."

-"Hastanın sağlık durumunda herhangi bir sıkıntımız yok"

Uyar, hastanın bütün tedavilerinin uygulandığını ve son aşamasında olduklarını vurguladı.

Yaranın kapanmasının uzun bir süreç alabileceğine dikkati çeken Uyar, "İnşallah bir hafta içinde taburculuğunu planlıyoruz. Hastanın sağlık durumunda herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey gayet iyi. Biz, hastayı taburcu ederken evde kendilerinin pansuman edebileceği düzeye getirdikten sonra gönderiyoruz." dedi.

-"Tedavimiz olmasaydı belki ayağımı kaybederdik"

Hasta Mehmet Yıldırım da ayağındaki yaranın tedavisi için tavsiye üzerine Afyonkarahisar'a geldiğini kaydetti.

Şeker hastalığı ile 20 yıldır mücadele ettiğini aktaran Yıldırım, "Allah, kimsenin başına bu hastalığı vermesin. Ayağımda oluşan çürüme nedeniyle iki parmağım ameliyatla alındı. Tedavimiz olmasaydı belki ayağımı kaybedecektim. Allah'a şükür, bu yara ile çürümeden kurtulduk. Doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
