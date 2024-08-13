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Şeker hastası çocuğun gözlerinin açılması için yardım çağrısı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Sudenaz Şimşek'in şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmesi üzerine ailesi, gözlerinin açılması için yardım çağrısında bulundu. Sudenaz'ın en büyük hayali normal hayatına dönmek ve okula devam etmek.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden ve şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Sudenaz Şimşek'in en büyük hayali, gözlerinin yeniden açılması.

7 yaşında şeker hastalığına yakalanan Sudenaz'ın durumu her geçen gün kötüleşti ve yaklaşık 1 yıl önce gözleri tamamen görmez oldu. Erzurum'daki hastanelere başvuran aile, daha ileri tetkik ve tedavi için tam donanımlı göz hastanelerine gidilmesi gerektiği cevabını aldı. Cebrail ve Rukiye Şimşek çiftinin beş çocuğundan en küçüğü olan Sudenaz'in tek hayali ise gözlerinin bir an önce açılması ve normal hayatına dönmek. Anne Rukiye Şimşek, kızının arkadaşlarıyla oyun oynamasını ve okuluna devam etmesini istiyor. Şimşek, "Kızım anaokulundan sonra şeker hastası oldu. Birçok defa doktora götürdük. Bir yıl önce de gözleri tamamen görmez oldu. Çocuğuma bir çare istiyorum. Çocuğum okumayı çok seviyor ve okumak istiyor. Ama gözleri görmüyor" diye konuştu.

Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Cebrail Şimşek (55) ise, maddi imkanlarının iyi olmadığını, hayırseverlerden destek istediklerini ifade etti.

Sudenaz Şimşek'in arkadaşı Miraç Akçay," Sudenaz'a yardım edilmesini istiyoruz. Arkadaşımıza çok üzülüyoruz, bizimle oynayamıyor. Ona yardım etsinler, arkadaşımız gözlerine kavuşsun" şeklinde seslendiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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