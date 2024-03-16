Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Gençlerde kalp krizi artışının en büyük sebebi sigara kullanımı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

Gençlerde kalp krizi neden arttı? sorusuna cevap veren Alper, "Gençlede kalp krizinin gelişmesinde birçok faktör var. Kalp damar hastalıklarına bağlı kalp krizi gelişebilir. Bunun sebebi obezitenin yaygınlaşmasıdır. Obezite yaygınlaşınca, gizli hipertansiyon olabilir, şeker hastalığı başlangıcı olabilir. Bütün bunlar45 yaş altı kalp krizi riskini arttırıyor. Gençlerde en önemli risk faktörü sigaradır. Genç kalp krizlerinde en önemli sebeplerden bir tanesi yoğun sigara kullanımıdır." ifadelerini kullandı.