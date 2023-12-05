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Kocaeli'de engelli bir kişi evinde ölü bulundu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu. Şeker hastalığı sebebiyle bacağı kesilen Serdar Çetin'in yakınları, haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Yapılan tetkiklerde Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Çiçek Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastalığı sebebiyle bacağı kesilen Serdar Çetin'den (50) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapı açılırken, Çetin'in hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 1 gün önce öldüğü değerlendirilen Çetin'in, kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şeker Hastalığı 112 Acil Çağrı Kocaeli Körfez Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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