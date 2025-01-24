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Bayburt'ta Diyabet Okulu Açıldı, İlk Mezunlar Verildi

Bayburt'ta Diyabet Okulu Açıldı, İlk Mezunlar Verildi
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Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetle mücadele amacıyla Bayburt Devlet Hastanesinde kurulan Diyabet Okulu, yeni yılın ilk mezunlarını vermiştir. Eğitimler büyük ilgiyle katılmış, diyabetin etkileri, insülin kullanımı ve beslenme konularında bilgiler verilmiştir.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetle doğru bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Bayburt Devlet Hastanesinde açılan 'Diyabet Okulu' yeni yılın ilk mezunlarını verdi.

Diyabet okulu eğitimleri, hastaların yoğun ilgi ve katılımlarıyla gerçekleşti. Eğitimde, diyabetin ne olduğu anlatıldı, diyabetin etkileri, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği konularına değinildi.

Eğitim sonunda, hastalara diyabet okulu diplomaları verildi. Diyabet okulu eğitimlerinin her ay düzenli olarak düzenlendiği, başvuruların ise Diyabet Eğitim Polikliniğine yapıldığı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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