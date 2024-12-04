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Diyabet nedeniyle bacağını kaybeden Ali Giden, protez bacakla hayata yeniden bağlandı

Diyabet nedeniyle bacağını kaybeden Ali Giden, protez bacakla hayata yeniden bağlandı
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Ordu'da, şeker hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybeden Ali Giden, muhtar Elvan Alan'ın girişimleriyle sağlığına kavuşarak, protez bacak ile hayata yeniden döndü.

Ordu'da diyabet nedeniyle bir bacağını kaydeden Ali Giden, Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan'ın girişimleriyle takılan protez bacakla hayata yeniden bağlandı.

Altın Ordu ilçesinde bir fırında çalışan 2 çocuk babası Ali Giden, şeker hastalığı nedeniyle sağ bacağını kaybetti.

Yaşamını bir süre koltuk değnekleriyle sürdüren Giden, çalışamadığı ve maddi imkanı olmadığı için protez alamadı.

Bunun üzerine Giden, daha önce ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu öğrendiği Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan'ın kurduğu Ellerimi Bırakma İnsanı Yardımlaşma Derneğine başvurdu.

Ali Giden'in talebini değerlendiren dernek başkanı muhtar Alan, iş insanları ve hayırseverlerden protez için gerekli parayı topladı.

Giden, kadın muhtarın girişimleri sonucu takılan protez bacakla koltuk değneklerinden kurtuldu.

Muhtar Elvan Alan, AA muhabirine, Ali Giden'in yeniden hayata bağlandığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İnşallah Ali bey yarıda bırakmak durumunda kaldığı iş hayatına yeniden başlayacak." dedi.

Alan, bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.

Ali Giden ise "Herkesten Allah razı olsun. Artık koltuk değneklerim olmadan yürüyebileceğim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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