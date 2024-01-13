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Vanlı Amcan'dan bacağı kesilen vatandaşa protez bacak

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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle bacağı kesilen Mahmut Şengül, Vanlı Amcan Derneği'nin kendisi için temin ettiği protez bacak ile tekrar yürüyebilecek.

Vanlı Amcan'dan bacağı kesilen vatandaşa protez bacak

Protez bacak ile tekrar yürüyebilecek

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle bacağı kesilen Mahmut Şengül, Vanlı Amcan Derneği'nin kendisi için temin ettiği protez bacak ile tekrar yürüyebilecek.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Mahmut Şengül'ün yakalandığı şeker hastalığı nedeniyle 7 ay önce bacağı kesildi. Bacağını kaybetmenin acısını yaşayan Şengül, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yardım istedi. Şengül'ün isteğine duyarsız kalmayan Vanlı Amcan, temin ettiği protez bacağı kendisine teslim etti.

Protez bacağını takarak 7 aydan sonra tekrar yürümeye çalışan Şengül, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Şeker hastalığından dolayı ayağım kesildi. Bende Vanlı Amcan'a bildirdim. Bana yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun. Tekrar yürüyeceğim için mutluyum. Arkadaşların vasıtasıyla ayağımıza kavuştuk. Teşekkür ediyorum" dedi.

Mahmut Şengül'e protez bacağını takan Ortotist-Prostetist Erol Şahin ise "Mahmut Bey, şeker hastalığından dolayı diz üstü ampute sonucu kesildi. Bize geldi ve bizde ona uygun bir protez yaptık. Bu protez, yay sisteminden dolayı hastanın daha iyi yürümesini sağlayacak. Tabi bu bir süreç, biraz özveri istiyor. Bir süre sonra hasta alışacak ve daha iyi bir yürüyüş sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şeker Hastalığı Van Sağlık Güncel Haberler

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