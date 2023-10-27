Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak İlaç ve Elektronik Sigara Yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda Almanya'dan gelen bir yolcunun valizinde kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan yaklaşık 5 milyon lira değerinde 177 kutu ilaç ve 12 adet enjektör ele geçirildi. Ayrıca, ülke çapında yapılan farklı operasyonlarda milyonlarca lira değerinde kaçak ilaç ve elektronik sigara yakalandığı bildirildi.

Kedi maması içinde ilaç kaçakçılığına geçit yok

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Almanya'dan gelen yolcunun valizinde kedi mamasının içine gizlenmiş kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan 5 milyon lira değerinde 177 kutu ilaç ve 12 enjektör ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise TIR'ın gizli bölmesinde 16 milyon lira değerinde vücut geliştirme ilacı ve elekronik sigara ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürütülen operasyonda Almanya'dan gelen yolcu mercek altına alındı. Şüphelinin valizleri ekiplerce x-ray taramasından geçirildi. Tarama esnasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, valizler detaylı kontrol edilmek üzere açıldığında kedi mamaları içerisinde çeşitli tıbbi ilaç ve enjektör olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyonda kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 5 milyon lira değerinde 177 kutu ilaç ve 12 enjektör ele geçirildi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

KAPIKULE'DE VÜCUT GELİŞTİRME İLACI OPERASYONU

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR da riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Hangarda gerçekleştirilen aramada TIR'ın iç kısmında, dorsenin duvarı ile aynı görünüme sahip ve sonradan yapılmış olduğu belirlenen metal bir duvar oluşturulduğu tespit edildi. Söz konusu metal bölme içerisinde gizlenmiş halde sporcular tarafından vücut geliştirme amaçlı kullanıldığı belirlenen ilaçlar bulundu ve Türkiye'de ithalatı ve satışı yasak olan elektronik sigaralar tespit edildi. Operasyonda 32 bin 655 vücut geliştirmede kullanılan ilaç ve 25 bin 530 elektronik sigara ele geçirildi. El konulan ilaç ve elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ayrıca ekim ayı boyunca yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik gümrük kapıları ile havalimanları ve deniz limanlarında gümrük muhafaza ekiplerince ardı ardına gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 552 bin 956 elektronik sigara cihazı, elektronik sigara aksamı ve sarf malzemesi ele geçirildi. Yaklaşık 22 milyon lira değerinde elektronik sigara ile elektronik sigara aksam ve parçasına el konuldu. (DHA)