Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından adliyeye giderken görüntülendi.

Gökçek'in gazetecilerin arasından geçtiği sırada ağzında bulunan ve sakız olduğu düşünülen madde bazı çevrelerce "meydan okuma" olarak yorumlandı. Gökçek ise söz konusu yorumlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"ADALETE MEYDAN OKUMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Ağzındaki maddenin sakız değil çiğneme tableti olduğunu belirten Gökçek, bunu şeker hastalığı nedeniyle ağız kuruluğunu önlemek amacıyla kullandığını söyledi.

Gökçek açıklamasında, "Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Çiğneme tabletini adliyeye girdikten sonra kullanmaya devam etmediğini de belirten Gökçek, "Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir" dedi.

MEDYA MENSUPLARINA SERT ÇIKTI

Hakkındaki yorumlara tepki gösteren Gökçek, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı: "Haddini bilmeden yorum yapan medya mensuplarını ikaz ediyorum. Yorumlarına dikkat etsinler…"

ALMANYA'DAKİ YATIRIM İDDİALARI SONRASI SORUŞTURMA

Gökçek hakkındaki süreç, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki yatırımlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından başladı.

Ağırel, Melih Gökçek ve ailesiyle bağlantılı HAMAG isimli şirket üzerinden Almanya'nın Düsseldorf kentinde milyonlarca avro değerinde gayrimenkul yatırımları yapıldığını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin ardından 29 Ağustos'ta iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı.

Gökçek ise daha önce yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verirken, Melih Gökçek de 2 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kaynak: Haberler.com