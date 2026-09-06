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Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu Haber Videosunu İzle
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
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Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Melih Gökçek, adliyeye giderken sakız çiğnediği ve bunun "meydan okuma" olduğu yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Ağzındaki maddenin şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyleyen Gökçek, "Adalete meydan okumak kimsenin haddi değildir" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından adliyeye giderken görüntülendi.

Gökçek'in gazetecilerin arasından geçtiği sırada ağzında bulunan ve sakız olduğu düşünülen madde bazı çevrelerce "meydan okuma" olarak yorumlandı. Gökçek ise söz konusu yorumlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"ADALETE MEYDAN OKUMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Ağzındaki maddenin sakız değil çiğneme tableti olduğunu belirten Gökçek, bunu şeker hastalığı nedeniyle ağız kuruluğunu önlemek amacıyla kullandığını söyledi.

Gökçek açıklamasında, "Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Çiğneme tabletini adliyeye girdikten sonra kullanmaya devam etmediğini de belirten Gökçek, "Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir" dedi.

MEDYA MENSUPLARINA SERT ÇIKTI

Hakkındaki yorumlara tepki gösteren Gökçek, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı: "Haddini bilmeden yorum yapan medya mensuplarını ikaz ediyorum. Yorumlarına dikkat etsinler…"

ALMANYA'DAKİ YATIRIM İDDİALARI SONRASI SORUŞTURMA

Gökçek hakkındaki süreç, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki yatırımlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından başladı.

Ağırel, Melih Gökçek ve ailesiyle bağlantılı HAMAG isimli şirket üzerinden Almanya'nın Düsseldorf kentinde milyonlarca avro değerinde gayrimenkul yatırımları yapıldığını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin ardından 29 Ağustos'ta iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı.

Gökçek ise daha önce yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verirken, Melih Gökçek de 2 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Yılların şeker hastası olarak çiğnenen bir şeker ilacı bilmiyorum. Hadi diyelim bu benim cahilliğim ama 24 saat gün içerisinde bu tableti çiğnemek tam da kameralarn olduğu yerde adliyeye giderken çiğnemek de tesadüf değil sen de bizimle alay etme. Tabi hesap sorabilecek savcılar ve hakimler yok maalesef.

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Haber YorumlarıGüzel ve sağlıklı yaşamın Adresi:

İşte bu yorumu alkislarim.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Yönetim değişince asıl sakız çiğneme başlayacak .

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Asıl sen yazdıklarına dikkat et, o çiğneme tableti gibi çöpe atılmanın vakti geldi :))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok cahilsiniz siz belki jelibon tabletininde ne olduğunu bilmezsiniz

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

3 perdelik komedi tiyatrosu birinci perde çağırdılar sakız çiğneyerek geldim

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Haber YorumlarıŞevki Sünger:

adalet mi?

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Hı Hıı bizde yedik, çiğneme tabletini şişirip şişirip patlatmaya devam et, resmen alay eder gibi açıklama yapmış

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