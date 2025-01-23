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Banu Alkan hastaneye kaldırıldı! "Büyük bir tehlike atlattı"

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Türk sinemasının 'Afrodit'i Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada konuşulan beyin kanaması iddiaları sonrası Onur Akay açıklama yaptı.

Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği iddiaları hayranlarını korkuturken açıklama geldi.

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

TANSİYON, YÜKSEK ŞEKER

"Banu Alkan'ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile telefonda konuştum ve şu an sağlık durumu çok şükür iyi. Doktorlar, tansiyonunu kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda yüksek şeker değerleri de tabloyu ağırlaştırdı. Ancak gerekli müdahalelerle büyük bir tehlikeyi atlattı. Şu an tedavisi devam ediyor ve doktorlar uçağa binmesini yasakladı"

Banu Alkan hastaneye kaldırıldı!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Çok geçmiş olsun umarım sağlına kavuşur kendisini hiçbir cenazede görmedik nedense hastalık herkese Allah beterinden korusun

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Bana göre Türkiye nin en güzel kadınıdır. yüzü muhteşem

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Haber Yorumlarıahmet ali:

rahatsız olduğundan cenazelere gidemiyor olabilir oda oldukça yaşlandı gerçekten çok güzel bir kadın.

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