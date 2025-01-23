Banu Alkan hastaneye kaldırıldı! "Büyük bir tehlike atlattı"

Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği iddiaları hayranlarını korkuturken açıklama geldi.

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

TANSİYON, YÜKSEK ŞEKER

"Banu Alkan'ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile telefonda konuştum ve şu an sağlık durumu çok şükür iyi. Doktorlar, tansiyonunu kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda yüksek şeker değerleri de tabloyu ağırlaştırdı. Ancak gerekli müdahalelerle büyük bir tehlikeyi atlattı. Şu an tedavisi devam ediyor ve doktorlar uçağa binmesini yasakladı"