Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Peki, şekerimiz olduğunu nasıl anlarız? Şeker hastalığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı nasıl tedavi edilir? Diyabet türleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şeker hastalığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? Erken belirtilerin çoğu, kanınızdaki normalden daha yüksek seviyelerdeki glikozdan, bir tür şekerden kaynaklanır.

Uyarı işaretleri o kadar hafif olabilir ki onları fark etmezsiniz. Bu özellikle tip 2 diyabet için geçerlidir . Bazı insanlar, hastalığın neden olduğu uzun vadeli hasarlardan kaynaklanan sorunlar yaşayana kadar sahip olduklarını anlamazlar.

İle tip 1 diyabet , belirtiler genellikle birkaç gün ya da birkaç hafta konuda hızlı gerçekleşir. Onlar da çok daha şiddetli.

DİYABETİN ERKEN BELİRTİLERİ

Her iki diyabet türü de aynı uyarı işaretlerinden bazılarına sahiptir.

• Açlık ve yorgunluk: Vücudunuz, yediğiniz yiyecekleri, hücrelerinizin enerji için kullandığı glikoza dönüştürür. Ancak hücrelerinizin glikozu alabilmesi için insüline ihtiyacı vardır. Vücudunuz yeterince veya hiç insülin üretmiyorsa veya hücreleriniz vücudunuzun ürettiği insüline direniyorsa, glikoz onlara giremez ve enerjiniz kalmaz. Bu sizin normalden daha aç ve yorgun yapabilir.

• Daha sık işemek ve daha susamak: Ortalama bir kişi genellikle 24 saat içinde dört ila yedi kez işemek zorundadır, ancak diyabetli kişiler çok daha fazlasını yapabilir. Niye ya? Normalde vücudunuz, böbreklerinizden geçerken glikozu yeniden emer. Ancak diyabet kan şekerinizi yükselttiğinde, böbrekleriniz hepsini geri getiremeyebilir. Bu, vücudun daha fazla idrar yapmasına ve bu da sıvı almasına neden olur. Sonuç: Daha sık gitmeniz gerekecek. Sen de daha fazla işeyebilirsin. Çok fazla işiyorsun çünkü çok susabilirsin. Daha fazla içtiğinizde, daha fazla işersiniz.

• Ağız kuruluğu ve kaşıntılı cilt: Vücudunuz çiş yapmak için sıvı kullandığından, diğer şeyler için daha az nem vardır. Susuz kalabilirsiniz ve ağzınız kuru olabilir. Kuru cilt sizi kaşındırabilir.

• Bulanık görme: Vücudunuzdaki değişen sıvı seviyeleri, gözlerinizdeki lenslerin şişmesine neden olabilir. Şekil değiştirirler ve odaklanamazlar.

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bunlar, glikozunuz uzun süre yüksek kaldıktan sonra ortaya çıkma eğilimindedir.

• Maya enfeksiyonları . Hem erkek hem de diyabetli kadınlar bunları alabilir. Maya glikozla beslenir, bu nedenle etrafta bol miktarda bulunması onu geliştirir. Enfeksiyonlar, aşağıdakiler dahil, cildin herhangi bir sıcak, nemli kıvrımında büyüyebilir:

- Parmaklar ve ayak parmakları arasında

- Göğüs altı

- Cinsel organların içinde veya çevresinde

• Yavaş iyileşen yaralar veya kesikler. Zamanla, yüksek kan şekeri kan akışınızı etkileyebilir ve vücudunuzun yaraları iyileştirmesini zorlaştıran sinir hasarına neden olabilir.

• Ayaklarınızda veya bacaklarınızda ağrı veya uyuşma. Bu, sinir hasarının başka bir sonucudur.

TİP 1 DİYABET BELİRTİLERİ

Şunları fark edebilirsiniz:

• Plansız kilo kaybı. Vücudunuz yiyeceğinizden enerji alamıyorsa, bunun yerine enerji için kas ve yağ yakmaya başlayacaktır. Beslenme şeklinizi değiştirmemiş olsanız bile kilo verebilirsiniz.

• Mide bulantısı ve kusma: Vücudunuz yağ yakmaya başvurduğunda keton yapar. Bunlar, diyabetik ketoasidoz adı verilen, muhtemelen yaşamı tehdit eden bir durum olan, kanınızda tehlikeli düzeylerde birikebilir. Ketonlar midenizi hasta hissetmenize neden olabilir.

GESTASYONEL DİYABET BELİRTİLERİ

Hamilelik sırasında yüksek kan şekeri genellikle hiçbir belirti göstermez. Normalden biraz daha susamış hissedebilir veya daha sık işemek zorunda kalabilirsiniz.

Diyabet Komplikasyonlarının Uyarı İşaretleri;

Tip 2 diyabet komplikasyonlarının belirtileri şunları içerebilir:

• Yavaş iyileşen yaralar veya kesikler

• Kaşıntılı cilt (genellikle vajinal veya kasık bölgesi çevresinde) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Sık maya enfeksiyonları

• Son kilo alımı

• Acanthosis nigricans adı verilen boyun, koltuk altı ve kasıkta kadifemsi , koyu cilt değişiklikleri

• El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

• Azalan görüş

• İktidarsızlık veya erektil disfonksiyon (ED) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Diyabet komplikasyonları riskinizi azaltmak için neler yapabileceğinizi öğrenin.