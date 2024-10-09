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Samsun'da Engelli Vatandaşa Asansör Desteği

Samsun'da Engelli Vatandaşa Asansör Desteği
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen Kenan Yalçınkaya'ya, mahalle esnafı ve sakinleri tarafından 70 bin TL değerinde bir asansör yapıldı. Yalçınkaya, asansör sayesinde evinden çıkabilmeye başladı.

Samsun'da şeker hastalığından dolayı ayağı kesilen, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve 2. kattaki evinden dışarı çıkamayan vatandaşın yardımına sanayi esnafı ve vatandaşlar yetişti. Esnaf ve vatandaşların desteğiyle engellinin evine 70 bin TL değerinde bir asansör yapıldı.

Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nden yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kenan Yalçınkaya'nın (42) bir ayağı şeker hastalığından dolay kesildi. Evi 2. katta olmasından dolayı merdivenlerden inemeyen, dışarı çıkamayan engelli vatandaş, sıkıntısını mahalle sakinlerine anlattı. Mahalle sakinleri ise sanayide asansör üretim yapan firmaya ulaşarak Yalçınkaya'nın evine asansör kurulmasını sağladı. 70 bin TL değerindeki asansör, sanayi esnafının ve mahalle sakinlerinin maddi desteği ile yapıldı.

Engelli Kenan Yalçınkaya, "Şeker hastalığından dolayı ayağım kesildi. Parmaklarım çürüdü. Mağdur duruma düştüm. Sol ayağım yok. Mahallemizde bir ağabeyimize durumumu anlattım. Asansör yaptıracak gücüm yok dedim. O da birkaç yere ulaştı. Sanayideki ağabeylerden Allah razı olsun. Hepsi bir oldu. Geldiler ve asansörümü kurdular. Eve çıkamıyordum. Şu an eve çıkabiliyorum. Hastaneye giderken nasıl gideceğim diye düşünüyordum. Şu an bir sıkıntı yok. Evimden aşağıya inebiliyorum ve gezebiliyorum" dedi.

"Daha fazla arkadaşa yardımcı olabiliriz"

Asansörü yapan sanayici Davut Yılmaz ise "Biz engelli asansörü, lifti ve yük asansörü gibi asansörler yapıyoruz. Kenan kardeşimizin bacağı şekerden dolayı kesilmiş. Mahalleden birkaç kişiye asansör ihtiyacı olduğunu söylemiş. Onlar da bize rica ettiler. Biz de yardımcı oluruz dedik. Mahalleden, hurdacılar sitesinden birkaç arkadaş, Çatalçam Mahallesi'ndeki birkaç kişi ile birlikte yardımcı olduk. Bunun için mutluyuz. Böyle Kenan arkadaşımız gibi birkaç kişi daha var. Biz sadece bir kişiye yardımcı olabildik. Daha fazla arkadaşa yardımcı olabiliriz. Bu insanlar mağdurlar. Daha önce evinden aşağıya inemiyordu, şimdi inmeye başladı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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