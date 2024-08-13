Üye Girişi
Haberler

Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen çocuğun tedavi çağrısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşayan Şimşek ailesinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Sudenaz'ın (12) gözleri, şeker hastalığı nedeniyle 1 yıl önce görmez oldu. Sudenaz'ın tedavi edilmesi için çağrıda bulunan ailesi ve arkadaşları, yeniden görmesini istiyor.

ERZURUM'da yaşayan Şimşek ailesinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Sudenaz'ın (12) gözleri, şeker hastalığı nedeniyle 1 yıl önce görmez oldu. Hastalığı sebebiyle ilkokula başlayamayan Sudenaz Şimşek, yeniden görmek ve arkadaşlarıyla koşup oynamak istiyor.

Oltu ilçesi kırsal Ayvalı Mahallesi'nde çobanlık yapan Cebrail (55) ve ev hanımı Rukiye Şimşek'in (50) 5 çocuğundan en küçüğü olan Sudenaz'a 7 yaşındayken şeker hastalığı tanısı konuldu. Ailesinin ilçede hastaneye götürdüğü Sudenaz'ın hastalığı, her geçen gün ilerledi. Ailenin imkanlarının el vermemesi sebebiyle tedavisi tam olarak yapılamayan Sudenaz'ın gözleri yaklaşık 1 yıl önce kapandı. Hastalığı nedeniyle anaokulundan sonra ilkokula başlayamayan Şimşek, okula gitmek, sokaklarda koşup oynamak istiyor. Sudenaz'ı arkadaşları da yalnız bırakmıyor.

Rukiye Şimşek, okumayı çok seven kızının yeniden görmesi ve ilkokula başlaması için tedavisinin yapılmasını isteyerek, "Sudenaz'ı tedavisi için doktorlara götürdük. Yaklaşık 1 yıl önce gözleri tamamen görmez oldu. Çocuğuma bir çare istiyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Çocuğum okumayı çok seviyor. Okumak istiyor ama gözleri görmüyor. Ne olur tedavisini yaptırarak yeniden görmesini sağlayın" diye konuştu.

Sudenaz'ın tedavi edilmesi için çağrıda bulunan arkadaşlarından Miraç Akçay (12), "Ona çok üzülüyoruz. Bizimle oynayamıyor. Yardım etsinler arkadaşımız gözlerine kavuşsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şeker Hastalığı Şeker Hastalığı Erzurum Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla!
title