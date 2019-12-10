10.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:39

Rüyada polis görmek çeşitli şekillerde tabir edilir. Üstlenilmesi gereken büyük bir sorumluluk olarak tabir edilen rüyada polis görmek rüyada polis olduğunu görmek, rüyada polis görmek diyanet, rüyada sivil polis görmek ve rüyada polis arabası görmek gibi şekillerde görülmesi halinde farklı şekilde tabir edilmektedir. Rüyada polis görmek ne anlama gelir? Rüyada polis görmek nedir?

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS OLMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada polis görmek cesaretle tabir edilir.Rüyada polis görmeyi hayırlı olarak görmeyen tabirciler de vardır.Bu tabircilere göre rüyada polis görmek üzüntü ve kedere işaret eder. Önemli kayıplar yaşamak olarak da tabir ederler.

Rüyada polis olduğunu görmek hayırlı bir şekilde tabir edilir. Önemli bir görev üstlenileceğine ve çeşitli makamalar yükselineceğine işaret eder. Genel olarak makam olarak tabir edilen rüyada polis olmak, devletin değişik makamlarında görev almak olarak yorumlanır. Bu rüya genel olarak hayırlı bir rüyadır.

Rüyada polis görmek genel itibariyle size özenen ve sizinle yarışacak rakipleriniz olduğunu gösterir. Bu rüya rakiplerinizin sayısının çok olduğunu ve sizin bu kişileri alt edecek fırsatlar bulacağınız manasına da gelir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS TARAFINDAN TUTUKLANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada polis tarafından tutuklanmak, rüya sahibinin dostundan çok düşmanı olduğu manasına gelir. Tutuklanmak rüya sahibinin çevresindeki kötü kişiler olarak tabir edilir. Bu rüya, rüya sahibinin düşmanları tarafından alt edilmesi ve büyük zarar uğraması olarak yorumlanır. Rüya sahibi eğer rüyasında tutuklanmazsa bu durumda rakiplerini alt edecek ve onları yenecek demektir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ TEMİZ ÜNİFORMALI POLİS GÖRMEK

Rüyada temiz üniformalı polis görmek, hayırlı bir evlilik olarak tabir edilir. Bu rüya güven ile ilişkilendirilir. Kişinin kendine güven duyması ve etrafına güven vermesi olarak yorumlanır.Rüyada temiz üniformalı polis görmek aynı zamandaiyilikleri de sembolize eder.

Rüyada polis görmek

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS MEMURU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada görülen polis memuru ve onunla birlikte gelen yardımcıları bazı yorumcular tarafından pek hayra yorulmaz. Bu durumda hane içerisine gelebilecek olan bir düşmanın varlığından söz edilebilir. Aynı zamanda yaşanması mümkün olan acı, keder, üzüntü ve gam gibi olumsuz duyguların varlığından bahsedilir. Rüyada görülen polis ve yardımcıları her zaman hayra yorumlanmaz. Bu durumda dikkatli olmak çok önemlidir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS TARAFINDAN YAKALANMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir kişi rüyasında herhangi bir nedenden dolayı polis tarafından kovalanıp en sonunda yakalandığını görüyorsa bu rüya o kişi için oldukça hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüyada bir polis tarafından yakalandığını gören bir kimse etrafındaki dostları ve ailesi tarafından çok sevilen değer gören ve korunan biri olduğuna işarettir. Aynı zamanda sevinçli ve hayırlı bir haber olarak da ifade edilebilir. Polis tarafından yakalanmak insanlar tarafından değer gören biri olduğuna dair işaretler vermektedir.

Polis olmak ve suçluları yakalamak kişinin etrafında kötülüğünü isteyen ve ona tuzak hazırlayan birçok düşmanının bulunduğu yönünde çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Bu durumda kişinin polis tarafından tutuklanması etrafında bulunan bu düşmanlarının kendisini alt ettiğini, tutuklanmadığını görmek ise kendisinin düşmanlarını alt ettiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda temiz üniformalı temiz görünüşlü bir polis her zaman için iyiliği temsil eder. Güven duygusunu ortaya çıkaran bu rüya kişinin etrafına veya kendisine olan güvenini simgelemektedir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS SİRENİ DUYMAK NE ANLAMA GELİR?

Kötü giden işleri yoluna sokmak ve kaybedilen şeyleri geri kazanmak için yardım istenen bir kişiden büyük bir destek alınacağına, bu desteğin birçok kapının açılması konusunda fayda sağlayacağına, kısa süre içinde epey moral kazanılacağına ve etkisi altına girilen bir kişi sayesinde terfi alınacağına işaret eder.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS GÖRMEK VE KAÇMAK NE ANLAMA GELİR?

İş hayatında çok güzel ve hayırlı bir mevkiye gelineceğine, ancak gerek rakiplerin çeşitli ayak oyunları gerek iş içerisinde yaşanan talihsizlikler yüzünden bu mevkinin kaybedileceğine ve bu yüzden uzun bir süre iş konusunda sıkıntı çekileceğine yorulur.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS VE ASKER GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

İşlerin çok iyi gittiği ve aile hayatında bazı önemli adımların atılacağı bir dönemde kötü durumlarla karşı karşıya kalınacağına ve bu yüzden büyük sorunlar yaşanacağına alamettir. Ayrıca, birden çok ortakla kurulmuş bir işte düşülecek bir maddi açmazın ortakların arasını açacağına ve şirketin iflas etmesine sebep olacağına yorumlanır.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA SİVİL POLİS GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Kişinin hayalini kurduğu birçok şeye çok zahmet çekmeden ve sevdiği birkaç kişinin vereceği maddi ve manevi destek sayesinde ulaşacağına, kendisine uzak bir akrabasından miras kalacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine ve yaşadığı bütün sorunların sona ereceğine yorumlanır.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA ÜNİFORMALI POLİS GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi için her zaman hayırlı ve iyi şekilde yorulur. Özellikle temiz üniformalı ve güler yüzlü bir polis görmek güven teşkil eden rüyalardandır. Kişinin hem kendini güvende hissedeceğini hem de sevdikleri tarafından destekleneceğini anlatır.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Maddi ve manevi zararlar yaşanacağına ve rüya sahibinin bundan dolayı çok üzüleceğine delalet eder.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS ARABASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin desteğini hissettiği kişilere kendisinin de destek vereceğine ve bundan minnet duyacağına delalet eder. Rüyada polis motoru görmek de yardıma ihtiyacı olan bir yakınınıza yardımda bulunacağınız manasına gelir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA BİRDEN ÇOK POLİS GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin rüyasında birden çok polisi bir arada görmesi, aile ve eğitim hayatı içerisinde yaşanacak olan hayırlı ve olumlu gelişmelere delalet eden bir rüyadır. Alınacak güzel bir haber ile birlikte mutluluk gözyaşlarının akacağına, bununla birlikte tüm aile bireylerinin daha sıkı bağlar kurarak mutluluk dolu bir sürecin ilerleme göstereceğine delalet etmektedir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS ÇAĞIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin rüyasında polis çağırdığını görmesi, hayırlı bir rüyadır. İş ya da aile hayatı içerisinde meydana gelecek olan herhangi bir sorun nedeni ile tecrübe sahibi bir aile büyüğünden yardım alınacağı ve bu yardım sayesinde kötü durumlardan kısa zaman içerisinde kurtularak refaha, mutluluğa erişileceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS MOTORU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin rüyasında polislerin kullanmakta olduğu motorlardan birisini görmesi demek, rüya sahibinin son derece minnet dolu bir kişi olduğu anlamına gelir. Her döneminde kendi arkasında duran ve kendisine destek veren insanlara karşı minnet borcu olduğuna ve eline geçen ilk fırsatta bu insanlara maddi ve manevi destek olacağı anlamına gelen hayırlı bir rüya olarak delalet edilir.

Rüyada polis görmek

RÜYADA POLİS GÖRMEK/ RÜYADA POLİS BASKINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada polisin eve veya bulunduğunuz yere baskın yaptığını görmek, evde aile huzurunun kalmadığını ve ailede şiddetli tartışmaların yaşanacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca bu rüya islami açıdan bazı yorumculara göre ise, kişinin malına haram karıştığını ve yalanla iş yaptığı biçiminde yorumlanır. Ama eğer rüyanızda gördüğünüz baskında polis tarafından tutuklanıyorsanız rüyayı gören kişinin çevresinde dost görünümlü düşman arkadaşları olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü polis tarafından tutuklanmaketrafındaki kötü niyetli insanların varlığını simgelemektedir.

Rüyada başka birisinin polis olduğunu görmek görülen kişinin kimliğine göre farklı biçimde tabir edilmektedir.

Eğer kişinin sevdiği bir arkadaşı ya da aile fertlerinden birisi polis olarak görülmüşse bu durum kişinin zorlukları açacağı anlamında yorumlanır.

Şayet sevilmeyen birinin polis olduğu görülürse rüya sahibinin büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı ifade edilmektedir.

RÜYADA POLİS GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Bir başka rivayete göre de: Rüyada polis memurunun yardımcıları ile beraber geldiğini görmek, feryat, hüzün, korku, azab, tehlike, şerli ve hile sahibi bir kimseden, haşarat ve yırtıcı hayvandan gelen bir zarardır. Rüyada kendisinin polis memuru olduğunu gören kimse, eğer padişahsa, kendisi ile tebaası arasında şartlı bir anlaşma yapılır. Eğer vazife esnasında bir takım insanları hapsettiğini görse, kendisi ve tebaası arasında bir düşmanlık meydana gelir ve onlarla uğraşır.

Polis sizi tutuklamazsa rakiplerinizi yenilgiye uğratacağınız anlamına gelir. Tutuklaması ise etrafınızda var olan tehlikeyi gösterir.

üyada polis görmek Azrail ile tasvir edilir. Bazı yorumculara göre, rüyada polis görmek şiddet ve gama işarettir.

Rüyada polis görmek; aile ve dostlar tarafından iyi korunduğuna, polis tarafından bir nedenden dolayı yakalandığını görmek; dürüst ve namuslu bir hayat sürmeye işarettir.

Bir kişinin rüyasında polis olduğunu görmesi şu üç hayra işaret eder:

Rüya sahibi vereceği isabetli bir karar neticesinde çok başarılı olacaktır.

Aile içi tartışmaların bitmesi ve mutluluğa ulaşılmasıdır.

Kişinin bulunduğu sosyal ve ekonomik durumdan bir üst mertebeye yükselmektir. Bu manada memurların rütbelerinin yükselmesi, ticaretle uğraşanların ise daha da zenginleşmesi demektir.

Eğer kişi rüyasında polis olup suçluları yakaladığını görürse borçlarını ödeyip rahata ereceği yorumu yapılır.

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