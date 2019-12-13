: Rüya tabirleri! Rüyada hırsız görmek, rüyada hırsızlık yapmak, rüyada eve hırsızın girmesi rüya tabiri nedir?

13.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:32

Rüyada hırsız görmek, rüyada hırsızlık yapmak, rüyada eve hırsızın rüyada hırsız görmek, rüyada eve hırsızın girmesi birşey çalmaması, rüyada eve hırsızın girdiğini görmek ve rüyada eve hırsız girdiğini görmek gibi çok merak edilen rüya tabirlerini rüyada hırsız görmek, rüyada hırsızlık yapmak, rüyada eve hırsızın girmesi rüya tabirlerinden bulabilirsiniz. Genel olarak olumsuz şekilde yorumlanan rüyada hırsız görmek rüyanın durumuna göre kimi zaman da olumlu şekilde tabir edilir. Rüyada eve hırsızın girmesi nedir, rüyada hırsız görmek, rüyada hırsızlık yapmak rüya tabiri nedir?

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hırsız görmek sıkıntılı durumlara işaret eder. Kimi zaman uzaktan gelen bir misafir ya da evlilik durumunu haber veren rüyada hırsız görmek, genel olarak olumsuz olsa da kimi zaman hayırlı durumları da işaret edebilir.Rüyadaki hırsız sizi kıskanan kimseler olarak tabir edilir. Bu rüya çevrenizde kötü konuşan kimseler olarak da yorumlanabilir.

Rüyada hırsız yalancı ve şahsiyetsiz bir adama delalet eder. Rüyada tanınmayan hırsız ölüm meleğine delalet eder. Tanıdığı hırsız görmek, hırsızın kendisinden çaldığı kimseden, ilim, hikmet ve menfaat kazanmasına delalet eder. Rüyada hırsızın eve girdiğini ve evden tas, güğüm veya havluyu çaldığını görmek hanımının ölmesine delalet eder.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA HIRSIZ KOVALAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin karmaşık bir sorun üzerinde olduğuna ya da bir duruma açıklık getirmek için hararetli bir uğraş içerisine girdiği anlamına gelir. Rüya sahibi bir olayı çözmeyi kafasına koymuş ve onu halletmeden bırakmayacak demektir.

Rüyada hırsız görmek

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA EVE GİREN HIRSIZI DÖVMEK NE ANLAMA GELİR?

Haddini bilmez bir misafire ya da komşuya ağzının payını vererek ona durması gereken yeri bildirmeye yorulur. Kişinin uzun zamandır kendisine karşı sabrettiği ve kötü söz söylememek için dişini sıktığı bir kimseye karşı artık patlaması demektir.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA KADIN HIRSIZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kadın hırsız görmek, haneden bolluk ve bereketin eksik olmamasına işaret eder. Kişinin zararlı bir alışkanlığı olacağına, hayallerinin suya düşeceğine yorumlanır.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA İŞ YERİNE HIRSIZ GİRDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada iş yerine hırsız girdiğini görmek, rüya sahibinin zor şartlarda, çaba göstererek elde ettiği maddi kazancını kaybedeceğine, büyük maddi sıkıntı çekileceğine, iş yerinin zarara uğrayacağına, hanesinde bolluk ve bereketin kalmayacağına rivayet eder.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA HIRSIZLIK YAPILDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hırsızlar tarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek; yakın akrabalar arasında anlaşmazlık çıkacağına işarettir. Bir hırsız tarafından soyulmak; sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz gerektiğin işarettir.

Bir hırsızlık olayının farkına varmak, ama herhangi bir şeyinizin çalınmadığını görmek; karşılaşacağınız bir tehlikeye karşı dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA HIRSIZLIK YAPAN BİRİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Başkasının hırsızlık yaptığını görmek, düzenbaz, kötü ahlaklı, dedikoducu kimseye, kaçamak olarak söz dinleyen kimseye yorumlanır. Bu rüya yetişkin kız için dünürcüye işaret eder. talebe için rüyada hırsızlık yapan birini görmek ise ilme ve başarıya işaret eder

Rüyada aileden birilerinin hırsızlık yaptığını görmek; Görülen kişi; anne, baba, eş veya kardeşlerden biri olabilir. Böyle bir rüyada gördüğünüz kişi kim ise; onunla ilgili fikir ayrılıklarına, güven duygusunun azalmasına, onun herhangi birine haksızlık yaptığına şahit olmaya, ayrılıkla sonuçlanacak tartışmalara işaret eder.

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK/ RÜYADA HIRSIZ ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü gören kimse dert, keder, sakıntı ve üzüntüden kurtulur. Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimse anlamına gelir. Hasta bir kimse için rüyada hırsız öldürmek, hastalıktan kurtulmak demektir. Rüyada hırsız öldüren şifa ve afiyet bulur.

Rüyada hırsız görmek

RÜYADA HIRSIZ GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada evinize hırsız girdiğini fakat hiçbir şey çalamadan gittiğini görmeniz, büyük bir felaketten kendinizi kurtardığınız şeklinde yorumlanır. Rüyanızda bir eşyanızın çalındığını görmek fakat o eşyanın kim tarafından çalındığını bilmemek, yani hırsızın farkında olmamak, yaptığınız bir işten dolayı büyüklerinizden yardım istemek zorunda kalabileceğiniz durumlar oluşabilir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada hırsız görmenin psikolojik yorumları ise, rahatsız ve sıkıntılı bir uyku süreci ya da kendinizi güvende hissetmediğiniz bir ortamda uyumuş olma ihtimaliniz olarak açıklanabilir.

Bir başka rüya yorumuna göre rüyada kendini hırsız olarak gören kimse, başkalarından bir kısmet alır. Bir başka kişiyi hırsız olarak gören kişi ise zarara görür. Rüyada hırsız olarak bir eve girdiğinizi gördüyseniz veya bir yerden birşey çaldığınızı görüyorsanız bu ailenizden birini başona gelecek olan bir felaketten dolayı kendinizi ruhen ızdırapta ve suçlu hissedeceğinize delalettir. Rüyada evinize hırsız girdiğini ancak bu hırsızla kavga ettiğinizi gördüyseniz buda yine manevi bir acı, rahatsızlık hissedeceğinize delalet eder.

Rüyada hırsızların kendisine saldırarak bir çok eşyasını çaldığını gören kişi, sevdiği bir kişinin başına gelen kötü bir durumu öğrenip üzüleceğine işaret eder. Eve giren hırsızlar birşey götüremeden kaçıyorlarsa bu başınıza gelen bir müsibettin önleneceğine delalettir.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hırsızlık yapmak kusurlu işler ve hoş olmayan hareketler yapmaya işaret eder. Hak yolundan ayrılmak ve hakka karşı gelmek olarak tabir edilen rüyada hırsızlık yapmak, hiç iyi şekilde yorumlanmaz ve olumsuz durumları işaret eder. Rüyada hırsızlık yapmak, rüya sahibinin günahlara girmesi ve nefsine yenilmesi olarak da tabir edilir.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK/RÜYADA BİRŞEY ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir kişinin rüyasında bir şey çalmak, istemesi o kişinin bazı art niyetleri olduğuna tabir edilir. Rüya sahibinin hileli işler yapmak, fesat üretmek, insanların payına göz dikmek ve dinde farz olmayan şeyleri elde etmek gibi bir takım kötü niyetleri olduğu anlamına gelir.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK/RÜYADA ALTIN ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada altın çalmak, rüyayı gören kişinin, sıkıntıya düştüğü, çok endişe duyduğu hatta korktuğu bir anda hiç olmadık bir yerden gelecek yardım ile sorunlarından kurtulacağına, çok istediği bir şeye sahip olacağına ve dertlerinin ve tasalarının yok olacağına delalet eder.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK/RÜYADA ARABA ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir başkasına ait fikri kendininmiş gibi göstermek suretiyle çalışma alanında kötü şöhret elde etmek demektir. Gözünü hırs bürüyen rüya sahibinin amacına ulaşmak için sevdiği insanları bile feda edecek noktaya geleceğini, bu gidişle kendi sonunu hazırlayacağını işaret eder. Dünya işlerine fazlaca kendini kaptırmak yüzünden manevi hayatını ihmal etmenin faturasının ağır olacağını, başarı elde edilse, zengin olunsa bile yalnız biri olarak yaşanacağını da bildirir.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK/RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK VE GERİ VERMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında hırsızlık yapıp sonra geri verdiğini görmesi kişinin ileri de yapacağı bir şey sonucu çok kişinin üzüleceğine, bu nedenle de vicdan azabı çekeceğine delalet eder. Rüyada hırsızlık yapmak ve geri vermek, kişinin yaşadığı vicdan azabı sonucu iyiliğe yöneleceğine de delalet eder.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK/RÜYADA HIRSIZLIKLA SUÇLANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hırsızlık yapmakla suçlanmak, iş hayatında üst yetkililerden veya yakınlarından söz işitmeye yönelik uyarı niteliğinde bir rüyadır. Rüya sahibi üst üste hata yaptığı için bu uyarıyı alacaktır.

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK/RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK VE YAKALANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hırsızlık yapmak ve yakalanmak, kişinin art niyetli düşünceler içersinde olup insanlara karşı fesatlık içersinde olmasına işaret eder. Bu rüyayı görenlerin ahiret inancından uzaklaşıp çıkarı için insanlar üzerine kolayca iftira ve yalan atabildiğine delalet eder.

Rüyada hırsız görmek

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada eve hırsızın girmesi bazı durumlarda şüpheye düşmeye ve yakınlarınızla ilgili olan olaylarda şüpheci davranmaya işaret eder. Rüyada eve hırsızın girmesi ummadığınız anda ummadığınız bir yerden üzücü sözler işitmeniz olarak tabir edilir. Bu rüya kalp kırıklığı olarak da tabir edilir.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA EVİN SOYULMASI NE ANLAMA GELİR?

Maddi sıkıntı şeklinde sembolize edilmektedir. Parasal konularda yaşanacak olan sorunlu dönem, moral bozukluğunu da beraberinde getirecektir. Alacaklı olduğunuz meblağın tahsil edilememesi sorunu da yine bu rüya ile ilgili olarak ifade edilebilecek olan yorumlar arasında bulunmaktadır.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA BAŞKASININ EVİNE HIRSIZ GİRDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Bu kişiyle ilgili olumsuz meselelerin yaşanacağı yorumunu yapmak mümkündür. Tanımadığınız birisiyse, bu durumun sizin için geçerli olacağı akla gelmelidir. Tanıdığınız birisi olması durumunda ise o kişinin, hayatındaki sorunlu döneme girdiğinin göstergesidir.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ GÖRÜP BAĞIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada eve hırsız girdiğini görüp bağırmak, rüya sahibinin bir şans oyunundan büyük miktarda para kazanacağına, bu kazandığı parayı kendi zevkleri için harcayacağına delalet eder. Kişinin sorumsuz bir birey olduğuna, dünya hayatına önem vermediğine, ahireti için çaba gösterdiğine alamet eder.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA EVE GİREN HIRSIZI ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada eve giren hırsızı öldürmek, huzur bulmaya ve sorunlardan kurtulmaya işarettir. Rüya sahibinin huzura ereceğine, etrafındaki kötü niyetli insanlardan uzaklaşacağına, hanesinden bolluğun, huzurun ve mutluluğun eksik olmayacağına, malının üstüne mal ekleneceğine alamet eder.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ VE EŞYALARI ÇALMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada eve hırsızın girmesi ve eşyaları çalması, rüya sahibinin ufak tefek sorunlarla uğraşacağına, bu sorunların kalıcı olmadığına yorulur. Kişinin çabalarının kendisine kazanç olarak geri döneceğine, başarılarının daim olacağına, geçimini çok rahat bir şekilde sağlayacağına rivayet eder.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ DUYMAK NE ANLAMA GELİR?

Yakın bir zamanda gireceği işten çok büyük bir zarar görüleceğine, yaşanan büyük sorunlar ve sıkıntılardan sonra çok daha büyük sorunlar ile uğraşmak zorunda kalınacağına, yardım istenen kişilerin yardım eli uzatmayacağına, ağır bir hastalık ile baş etmek zorunda kalınacağına ve bu sebeple aile hayatının da bozulacağına da rivayet eder.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ/ RÜYADA EVE GİREN HIRSIZI YAKALAMAK NE ANLAMA GELİR?

Sıkıntı veren bir işten kurtulmak, çözümsüz bir meseleyi halletmek demek olduğu gibi, kişiyi dolandıran, yalan söyleyen veya kullanmaya çalışan birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak manasına da gelir. Zor bir süreçten geçileceğini fakat sonunda kimin dost, kimin düşman olduğunun anlaşılacağını da bildiren rüya, dikkatli olunduğu takdirde tuzakların ve engellerin görüleceğini, işlerin daha da kolay hale geleceğini işaret eder.

RÜYADA EVE HIRSIZIN GİRMESİ NASIL YORUMLANIR?

Rüyada eve hırsızın girmesi ve altınları çaldırmak ev halkından bir kimsenin hastalanacağı şeklinde tabir edilir.

Hırsızın bir eşyayı çalıp götürmesi, haram bir mal sahibi olduğuna yorulur. Hırsızla birlikte bir yerden bir mal çalmaları, isinden atılacağına işaret eder. Hırsızı bir şey çalarken yakalayıp karakola götürmesi, yaptığı bir isten dolayı pişman olduğuna delalet eder.

Bir hırsızın evine girerek en kıymetli bir eşyasını çaldığını görmek çocuklarından birinin hasta olacağına delalet eder. Çocuklarından birisinin hırsız olarak karakola çağırıldığını veya tutuklanarak hapishaneye götürüldüğünü görmek, bir hastası varsa, durumunun kötüleşmesine veya bir yerden büyük bir zarara uğrayacağına işarettir.

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