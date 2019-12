: Rüya tabirleri! Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak rüya tabiri!

12.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:53

Rüyada abdest almak rüya tabiri ve Rüyada abdest almak nedir, rüya tabirleri içinde çok merak edilen rüya tabirlerindendir. Genel olarak müjdeler ve güzel gelişmeler olarak yorumlanan rüyada abdest almak, rüya tabiri yorumcularına göre çok güzel şekillerde tabir edilir. İşte rüyada abdest almak ne anlama gelir ve rüyada abdest almak rüya tabirleri! Rüyada abdest almak ne anlama gelir?

RÜYADA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdest almak güzel ve hayırlı işler olarak yorumlanır.Rüya sahibini kısa sürede tüm istek ve arzularına kavuşacağı anlamına gelen rüyada abdest almak, gerçek hayatta kötülüklerden korunmak olarak yorumlanır. Rüyada abdest almak rüya sahibinin gönlünü temizleyip hayırlı yolda ilerlemesi manasına gelir. Rüyada abdest almak her anlamda mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak olarak tabir edilir.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ABDESTSİZ NAMAZ KILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdestsiz namaz kılmak sapıklığa düşmeye, yanlış yollarda ilerlemeye ve kendisine faydası olmayan fitneci insanlarla birlikte olup onlarla beraber yanlış işlerde bulunmaya işaret eder. Rüyasında abdest almadan yapılmaması gereken bir şeyi yapan kimse, dünyada umduğunu bulamaz ve isteklerine kavuşamaz. Bazen de bu rüya herhangi bir belaya maruz kalma anlamındadır.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ABDEST ALAMAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdest alamamak müşkül olmak anlamına gelir. Bir kişi rüyasında abdest almak istediği halde bunu başaramazsa hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayacak, sağlık sorunları ile karşılaşacak, maddi ve manevi olarak kayıplar yaşayarak üzülecek demektir.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ÇEŞMEDEN ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada Çeşmede abdest almak, rüyayı gören kimsenin hayırlı işlere nail olup rızkını ve kısmetini bol bereketli hala getireceğine yorumlanır. Çeşmede abdest rüyası kişinin manevi yükünün hafiflemesine vesile olup bu rüyayı gören kimselerde huzuru ve sükuneti içerir. Rüyada çeşmede abdest almak, aynı zaman da hakka yolculuğa, İslam'ın güzelliklerini yaşamaya, edilen duaların kabulüne tabir edilir. Rüyada yarım çeşmede abdest almak, ise rüya sahibinin geçmişinden tam anlamıyla kurtulamayarak fırsat bulduğu her dönemde günah kılınan kötülükleri işleyeceğine yorumlanır.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ABDEST ALMAYA ÇALIŞMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada temiz su ile abdest almaya çalışmak amacına kavuşmaktır. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur.

Rüyada abdest bozulması: Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ABDEST ALMAK İSTEYİP ALAMAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdest almak isteyip alamamak bundan hayır göreceğine, rakiplerden gelecek her türlü kötülük için önlem alınacağına, müsriflikten kaçınıp, tutumlu bir yaşam süreceğine, kişisel ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceğine ve ailesini en iyi şekilde geçindirmeyi başaracağına, toplumda itibar ve takdir toplanacağına, başarıların ve mutluluğun sürekli olacağına, önemli işlerin insanı durumuna gelineceğine, büyük sıkıntılar yaşanacağına ve üzüntülü durumlara düşüleceğine, irfan konularında sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışacağına, bunun kendisine büyük güç vereceğine inanılır.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA GUSÜL ABDESTİ ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında gusül abdest aldığını görmesi, zamanında boşa harcadığı tüm kazançlarını tekrardan geri kazanacağına alamet eder. Rüyada gusül abdest almak, kişinin kazanacağı para anlamına gelmektedir.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA CAMİDE ABDEST ALDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada camide abdest aldığını görmek, arkasından dostlarının konuşacağına ama bunun bir dedikodu şeklinde değil de onun iyiliği için olacağına ve bu durum sonucunda arkadaşlarının ona yardım edeceğine ya da onu güzel işlere yönlendireceğine işaret eder.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA CAMİDE ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında camide abdest aldığını görmesi camide abdest alan kişi, istediği hayallerinin gerçekleşmesi halinde mal ya da para ile sadaka vermesi gerektiğine işarettir. Ancak bazı ilmi kaynaklara göre de tüm isteklerinin gerçekleşeceğine ve bu istekleri için Allah'a verdiği hayır sözünü gerçekleştirmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, amacına kavuşur. Eğer abdestini tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) tarafından korunmaya delalet eder.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ABDEST ALIRKEN SIKINTI YAŞAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdest alırken sıkıntı yaşıyorsanız, unutuyorsanız ya da su kesiliyorsa bu gibi sıkıntılar değerli bir eşyanızı kaybedeceğinize fakat abdesti sonlandırmışsanız hiç ummadığınız bir yerden size geri geleceğine işarettir.

RÜYADA ABDEST ALMAK/ RÜYADA ABDEST ALMAK NAMAZ KILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdest almak namaz kılmak; namaz kılmak için abdest aldığını görmek maneviyata yorulur. En güzel ve hayırlı rüyalardan biridir. Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören rüya sahibi istediklerine kavuşur ve çok mutlu olur. Kişinin tüm sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder.

Tanımadığı birinin başucunda abdest aldığını görmek: Kedere ve üzüntüye; kendi evinde abdest almak: O evde uzuncu bir süre oturamayacağına; temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görmek: Kederse ise kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise ödeyeceğine ve korkulardan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada abdest almak güzel ahlaklı olmaya, iyi niyetli ve hayır yapmayı seven kişilere, hidayete ermeye, hak yolunu bulmaya, kudretli ve yüce gönüllü olmaya delalet eder. Rüyada abdest almak her zaman hayırlı ve güzel olana işaret eder. Rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması ya da böyle olaylar yaşaması, sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelirken zor durumda olan kişiler olduğu şeklinde de yorumlanır. Bu rüya hak yolunu ve dini terk etmiş kimselerin hak yolunu yeniden bulacaklarına ve sonsuz bir gönül rahatlığına kavuşarak, tövbekâr olacaklarına yorulur. Rüyasında abdestini tam aldığını gören kişi her türlü sıkıntıdan kurtulacak demektir.

Rüyada abdest alamamak ancak yine de çok daha mutlu zamanlar geçirilen eski dönemlerin mumla aranacağına, kısmetin bollaşacağına, yaptığı işlerin her zaman hayırlı ve mutlu sonla biteceğine, hem rütbe hem de kazanç elde etmek için azimle ve hırsla mücadele edeceğine, maddi açıdan çok kazanç getirecek bir işe girileceğine, epeydir ödenemeyen borçların kısa süre içinde kolayca ödeneceğine, bu sayede uykusuz geçen gecelerin sona ereceğine, sevilen kişileri mutlu edecek bir haber alınacağına, sıkıntılı bekleyişlerin sona ereceğine, sabredip içine attıklarını yüksek sesle söylemeye karar vereceğine ve bu yönde davranacağına, hemen her gününün neredeyse şen kahkahalarla geçeceğine işaret eder.

Rüyasında hamamda ya da sokak ortasında abdest aldığını gören kimse rezil olacak bir durumla karı karşıya kalır. Sırlarının ortaya çıkacağına işaret eder. Denizde ya da herkesin abdest aldığı bir yerde abdest alsa kendisine keder veren şeylerden kurtulacağı anlamını taşır.

Bir kimse rüyada abdest alınması caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görse Abdest üzerine abdest almak nurdur hadîsine binaen nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder. Bazan da rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının bitmesine delâlet eder.

Rüyada temiz bir su ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer tamamlamasa aksine delâlet eder. Rüyada süt, bal ve kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer şeylerle abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına delâlet eder.

