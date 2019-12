: Rüyada sebze görmek! Rüyada domates görmek, rüyada patates görmek, rüyada salatalık görmek, rüyada soğan görmek ne anlama gelir?

10.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:06

En sık görülen rüyalardan olan ve anlamı merak edilen rüyada sebze görmek, rüyada görülen sebzeye göre farklı şekilde tabir edilir. Rüyada domates görmek, rüyada patates görmek, rüyada salatalık görmek, rüyada soğan görmek gibi farklı şekillerde görülen rüya, rüyanın biçimine göre yorumlanır. İşte Rüyada domates görmek, rüyada patates görmek, rüyada salatalık görmek, rüyada soğan görmek anlamı…

RÜYADA DOMATES GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada domates görmek genel olarak hayırlı ve güzel şekilde tabir edilir. Sevindirici ve müjdeli gelişmeleri haberdar eden rüyada domates görmek,beklenmedik gelişmelere ve hayırlı işlere işaret ederken bazı durumlarda sıkıntılara işaret eder. Yetişmiş ve kırmızı domates kazanca, mayhoş tatlı domates hayırsız duruma işaret eder.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK/RÜYADA DOMATES ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada domates almak ya da rüyada domates toplamak, uzun zamandır beklenen bir beklenmeyen bir anda almaya çok sevinmeye işaret eder. Domates toplamak kısmete,borçtan kurtulmaya ve bereketli işlere işaret eder. İş hayatında olan kişi rüyasında domates görmesi halinde eline yüklü para geçer.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK/RÜYADA DOMATES TOPLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir bostandan ya da bir tarladan domates toplamak, eli kulağında olan hayırlı bir iş ya da haber anlamına gelir. Domatesin manavdan ya da pazardan alınması da aynı şekilde yorumlanır. Domates toplamak berekete, nimetlerin çoğalmasına, kar elde etmeye, ele geçecek yüklü miktarda paraya, karlı işler gerçekleştirmeye, kişinin manevi hayatına, derecenin artmasına, makam sahibi olmaya da işaret edebilmektedir.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK/RÜYADA KIRMIZI DOMATES GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kırmızı domates görmek değerli eşyalara işaret eder. Ziynet eşyası anlamına gelir. Kırmızı, olgun domates daima hayırlara işaret eder. Kırmızı domates yiyenin eline yüklü bir para geçer. Kırmızı bir domates doğramak kazancının biriktirmek ve tasarruf etmektir. Kırmızı bir domates satın alan kişi hayatı boyunca huzur ve mutlulukla yaşar.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK/RÜYADA DOMATES YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada domates yemek hayırlı kısmetlere işaret eder. Rüyasında kırmızı domates yediğini gören kişinin hayat yolu hep aydınlık ve güzeldir. Kısmeti bol şansı açıktır. Çevresi ferah ve geniştir. Hanesinde rızkı bol, evlatları hayırlıdır. Rüyasında kırmızı domates yediğini gören kişinin hem hane halkı çoğalır hem de kazancı ve rızkı artar.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK/RÜYADA ÇÜRÜK DOMATES GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Böyle bir rüya size karşı yapılan bir uyarıdır. Çevrenizde bulunan arkadaşlarınızdan sizin için hayırlı olmayan ve sizin hakkınızda yalan yanlış haberler yayan bir kişinin var olduğunun ve onun yüzünden arkadaşlarınız arasında kötü bir nama kavuştuğunuzun habercisidir.

RÜYADA DOMATES GÖRMEK/RÜYADA TAZE DOMATES GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada görülen taze domates bereketli her anlamda kazançlı bir döneme girdiğinizin ve bu dönemi iyi değerlendirip eğer para biriktirirseniz ileride rahat edeceğinizin göstergesidir. Taze domates her anlamda yaşayacağınız güzel günlerin göstergesidir. Bu iş hayatınızda da aile hayatınızda da olabilir. Her anlamda ferahlayacağınıza ve kısmetlerinizin artacağı bir sürece girip aile hayatında huzuru bulup iş hayatında da oldukça büyük karlar elde edersiniz.

RÜYADA PATATES GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada patates görmek huzur ve saygınlık olarak tabir edilir. Sevilip sayılmaya ve gönül rahatlığına işaret eden bu rüya, hayallerin gerçekleşmesi olarak tabir edilir. Rüyada patates görmek aynı zamanda kazanç olarak yorumlanır.

RÜYADA PATATES GÖRMEK/ RÜYADA PATATES YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada patates yemek de patates görmek gibi yorumlanır ve mal varlığı olarak tabir edilir. Rüyada patates soymak ise dileği ifade eder ve dileğin gerçekleşmesine işaret eder.

RÜYADA PATATES GÖRMEK/ RÜYADA PATATES SATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada patates sattığını görmek iyi değildir. Rüya sahibinin yaşayacağı zararlara, kayıplara ve sıkıntılara işaret eder. Rüyasında patates sattığını gören kişinin sıkıntıya ve yokluğa düşeceği günlerin geleceğine delalet eder.

RÜYADA PATATES GÖRMEK/ RÜYADA PATATES KIZARTMAK NE ANLAMA GELİR?

İş hayatında ve aile hayatında çok güzel olaylar gerçekleşeceğine, sevinçli vegüzel haberler alınacağına, işlerin yakın bir zaman içinde açılacağına, girilecek bir yarış içerisinde lider olunacağına, yabancı bir ülkeye çıkılan seyahatten dönüleceğine, beklenen ve özlem duyulan bir kişinin geleceğine ve bolluk bereket içinde bir döneme girileceğine yorulur. Rüyada patates kızartıp yemek, sağlıkla ilgili olarak verilmiş olan aranın ardından işe hızlı bir giriş yapılacağına, birçok konuda tecrübe sahibi bir kişi ile yapılacak bir işte çok iyi bir karar verileceğine, uzun zamandan beri işe yaramadığı ve kullanılmadığı düşünülen bir eşyanın elden çıkarılacağına ve sıcak bir yuva kurulacağına yorumlanır.

RÜYADA PATATES GÖRMEK/ RÜYADA PATATES TOPLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, uykusuz geceler geçirerek büyük işlere imza atacağına, bu sayede hayatı boyunca rahat yaşayacağına, hayırlı bir kişi ile dünyaevine gireceğine, sağlık sorunlarını kısa zamanda aşacağına, hanesinde bolluk ve bereketin hüküm süreceğine, işlerinin açılacağına ve çok uzun yıllar boyunca devam edecek bir ortaklığa imza atacağına tabir edilir. Rüyada patates toplamak ve satmak, iş dünyasında büyük bir şöhrete sahip olmaya, maddi olarak büyük kazanç elde etmeye, sağlıklı bir hayat yaşamaya, sıcakkanlı bir kişi olunması sayesinde çok arkadaş edinmeye ve yeni bir haneye yerleşmeye rivayet edilir. İşle ilgili bir karar verilecekse bu rüyanın görüldüğü dönemde verilmesi birçok fırsatı birlikte getirecektir.

RÜYADA PATATES GÖRMEK/RÜYADA PATATES YEMEĞİ YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Kişinin, arkadaşları ile birlikte gireceği bir işte çok iyi bir noktaya geleceğine, para pul sahibi olacağına, aklına koyduğu şeyi kısa zamanda gerçekleştireceğine, yaptığı çalışmaların büyük ses getireceğine, alacağı ödüllerin ve kazanacağı yarışmaların birçok iş fırsatı yaratacağına, rahat bir hayata sahip olacağına ve sağlıklı bir kişi olacağına alamettir. Gidilecek bir yol varsa eğer dönüşü çok hayır getirecektir.Rüyada patates yemeği yemek ve kusmak, işle ilgili olarak yapılan girişimlerin ters tepeceğine, bir türlü karar verilemeyen bir konuda fırsatların kaçırılacağına, ruhsal ve parasal olarak istenmeyen bazı olaylar yaşanacağına, hayallerin gerçekleştirilemeyeceğine ve büyük bir üzüntü duyulacağına yorumlanır. Rüyada patates yemeği yiyen birini görmek, daha önce yaşanan bir sorunun tekrar baş göstereceğine, bu sorunun aile bireylerinin arasını açacağına, ancak daha sonra durumun düzeltilmesi sayesinde aradaki sıkıntıların çözüm bulacağına ve yanlış kişilerle kurulmuş bir ortaklığın tek taraflı olarak feshedileceğine işarettir.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada salatalık görmek görülme şekline göre farklı tabir edilir. Mevsiminde salatalık görmek helal mala işaret eder. İşlerin düzelmesi ve terfi almak olarak yorumlanır. Mevsimi dışında salatalık görmek ise haram mala ve işlerin bozulması olarak yorumlanır.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK/ RÜYADA SALATALIK ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada salatalık almak görmek, rüya sahibinin eşinin hamile kalacağına işaret eder.Bu rüya aynı zamanda hayırlı ve helal kazanç olarak tabir edilir.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK/ RÜYADA SALATALIK TARLASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında salatalık tarlası görmek iyi yorumlanır. Rüyasında salatalık gören insanın işleri iyiye gider, memur veya çalışansa terfi alır. Düşmanlarından gelebilecek kötülüklerden korunur, onları alt eder. Fakirse zengin olur, zenginse malına mülküne değer biner.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK/ RÜYADA SALATALIK YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada salatalık yediğini gören kişi, hayra vasıl olur. Kendisi için ve toplum için hayırlı bir insan olacağına işarettir. Önündeki dönemde birçok kişiye yardım edebilir, karşılığını da olumlu olarak görebilir. İşinde terfi alabilir ya da işleri yoluna girebilir şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK/ RÜYADA SALATALIK TOHUMU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Çok büyük bir zenginliğin habercisi olan rüya, kişiye aileden kalan mallar ve miras yolu ile zenginliğin, rahat hayatın kapısının açılacağını bildirirken, çocuklarının bile hiç çalışmadan rahatça yaşayabilecekleri bir hayata kavuşacakları manasına gelir. Kurumuş, çürümüş tohumlar görmek ise kişinin zenginliğin büyüsüne kapılıp tembellik ettiğini, hazır paranın hiç bitmeyeceğini düşündüğünü ancak bir süre sonra mallarını satmak zorunda kalabileceğini, har vurup harman savurmaya devam ederse zenginliğinden eser kalmayacağını işaret eder.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK/ RÜYADA HIYAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Salatalık görmekle aynı şeydir ve mevsiminde görülürse hayır dolu haberler ve kız evlat sahibi olmak manasına gelir. Pazardan hıyar aldığını gören kişiler evlerine her zaman helal kazanç getirirler ve rızıkları bol olur. Evlatlarına namus ve helal kazanç konusunda örek olan ebeveynlerin, dinen de her konuda düzgün yaşadıklarını ifade eder.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada soğan yemek kötüye, soğan görmek ise iyiye yorulur.Kuru soğan dünya malına işaret ederken soğan soymak yapmacık şirinlik yapmaya işaret eder. Çok soğan görmek ise sağlık sorunlarından korunmak olarak tabir edilir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN SOYMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada soğan soymak maskaralığa ve zoraki sempatikliğe delalet eder.Rüyada soğan soyduğunu gören kişi,düşünmediği ve hissetmediği şekilde düşünecek ve davranacak demektir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN DOĞRAMAK NE ANLAMA GELİR?

İşle ilgili olarak yapılacak bir atılım sayesinde mal mülk sahibi olunacağına, çalışmaların tek parça halinde zor bir şekilde değil aksine parçalar halinde ve daha kolay gerçekleştirileceğine, sorunların aşılacağına, verilen sözlerin kısa süre içinde yerine getirileceğine, hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine ve rahat bir hayata sahip olunacağına işaret eder. Rüyada soğan doğrayan birini görmek, eş, dost ya da akrabalardan birinin yapacağı işte karşılaşacağı bir sorunun yüksek bir mevkideki arkadaştan istenecek yardımla çözüleceğine, varılan noktaya hayal edilmiş olan birçok şeye kavuşulacağına ve dertlerin sona ereceğine alamet eder.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA KURU SOĞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin, kardeşleri ya da arkadaşlarından biri ile gireceği bir işte çok büyük kazançlar elde edeceğine, yeni projeler için kaynak elde edeceğine, zenginliğe sahip olacağına, kendisine yardım etmesi ve işleri çekip çevirmesi için yanına birkaç personel alacağına, zarar eden bir arkadaşına yardım edip işlerini düzeltmesi konusunda destek olacağına ve hayır duaları alacağına yorulur. Rüyada kuru soğan yemek, iş dünyasında sahip olunan şöhrete leke düşürecek olan ve başarılı bir kişi olmasını kısanan bazı kişilerce planlanmış bir durumla karşı karşıya kalınacağına, bu yüzden kısa süre için de olsa sıkıntı duyulacağına ve sorunlarla boğuşulacağına tabir edilir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN SATMAK NE ANLAMA GELİR?

Hatırı sayılır bir kişiden gelecek bir yardım sayesinde çalışmaların günden güne daha iyi bir hal alacağı, alınacak olan yeni bir hane sayesinde sıkıntılı zamanların geride kalacağı, yapılan hataların telafi edileceği, eğitimle ilgili olarak yeni bir karar verileceği, sağlık sorunları ile boğuşan bir akrabadan güzel haberler alınacağı ve zararlı bir alışkanlıktan uzaklaştırılacağı anlamına gelir. Rüyada soğan almak, yakın bir akrabadan ya da kardeşlerden alınacak büyük bir destekle birlikte girilecek bir işte haneye yüklü miktarda para gireceğine ve yeni bir iş kapısının açılacağına delalettir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibini, kısa süre önce kötü bir duruma düşürmüş bir kişinin, işleri ve ailesi ile ilgili büyük sorunlar yaşayacağı, büyük bir sıkıntıyla uğraşmak zorunda kalacağı, daha sonra uzun uğraşlar sonucunda yaptığı işte zorluklar yaşayacağı ve sonunda yaptıklarından ötürü pişman olacağı anlamına gelir. Rüyada taze soğan çalmak, bazı üzücü olaylar yaşayan kişinin, kendisini üzgün hissedeceği ve moralini bir türlü düzeltemeyeceği bir dönem geçireceğine, karşılaşılan bir haksızlıktan ötürü çok üzüntü duyulacağına, iş hayatı içinde zor zamanlar geçirileceğine, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşanacağına ve ruhsal ve parasal açıdan büyük bir zarara uğranacağına rivayet edilir.

