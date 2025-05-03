Sırrı Süreyya Önder'e veda! İşte cenaze programının detayları

Dem Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yaşam savaşını kaybetti. 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından apar topar İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan, ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in ölüm sebebinin çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Önder'in vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, cenaze programı da belli oldu. Kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in yarın defnedileceğini belirtti.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Kandemir açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sırrı Süreyya Önder 4 Mayıs Pazar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır. Önder'in cenaze programının detayları şöyle: Saat 11:00'de AKM'de anma etkinliği düzenlenecektir. İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazı kılınacaktır.

Ardından Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir. Yarından itibaren bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecektir Bugün de saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecektir."

DEM PARTİ'DEN 'CENAZE' AÇIKLAMASI

Dem Parti tarafından yapılan cenaze programı açıklamasında "Barış emekçisi yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'i yarın (4 Mayıs Pazar) İstanbul'da son yolculuğuna uğurluyoruz" denilerek şu görsel paylaşıldı:

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sırrı Süreyya Önder'den 18 gündür güzel bir haber bekleyen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

ERDOĞAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için kürsüde başsağlığı diledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE VASIL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı külliyemizde kabul etmiş ve yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

BAHÇELİ: HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ÖNDER'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Burada Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.

PERVİN BULDAN'IN ÜZÜNTÜSÜ KAMERALARA YANSIDI

Önder'in ölümü sevenlerini yasa boğarken İmralı Heyeti'nde de birlikte yer aldığı arkadaşı Pervin Buldan, Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi. Buldan'ın üzüntüsü kameralara yansıdı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik vefat eden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Çelik şu ifadeleri kullandı: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ, AORT DAMARI YIRTILMIŞTI

Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

12 SAAT SÜREN AĞIR AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorlar, bu ameliyattan üç gün sonra Önder'in göğsünü bir kez daha açmıştı. Gördükleri iyileşmeye dikkat çeken doktorlar, "Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda." açıklamasını yapmıştı. Yoğun bakım tedavisinin 13'üncü gününde yapılan açıklamada ise Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962, Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetmiştir.