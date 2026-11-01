Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Galatasaray - Stuttgart karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile mücadele edecek. 

DEV MAÇA İNGİLİZ HAKEM

Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR'da Darren England, AVAR'da da Peter Bankes görev yapacak.

GALATASARAY'IN TEK HEDEFİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 3 puan alabilen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Stuttgart karşısında alacağı galibiyetle ilk 24 yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş

Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor

Görüntü Türkiye'den! Doktorun paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı! Bilanço ağır
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Polise 'çakal' demek hakaret sayılmadı

Polise "çakal" dedi! Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler