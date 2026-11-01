Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile mücadele edecek.

DEV MAÇA İNGİLİZ HAKEM

Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR'da Darren England, AVAR'da da Peter Bankes görev yapacak.

GALATASARAY'IN TEK HEDEFİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 3 puan alabilen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Stuttgart karşısında alacağı galibiyetle ilk 24 yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor.