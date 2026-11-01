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İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

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İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze kazandı. Yarışı 2 saat 8 dakika 44 saniyede tamamlayan Kipchumba, 2019'dan bu yana korunan 2:09:44'lük parkur rekorunu 1 dakika geliştirdi. Erkeklerde Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto ikinci, Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh üçüncü oldu. Şampiyonlar 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

  • İstanbul Maratonu'nda Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, 2:08:44'lük derecesiyle erkeklerde birinci oldu ve 2019'dan kalan 2:09:44'lük parkur rekorunu 1 dakika geliştirdi.
  • Kadınlar kategorisinde Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze birinci oldu.
  • Erkeklerde ikinci Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto (2:08:54), üçüncü Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh oldu.

Kıtalararası koşulan İstanbul Maratonu’nda erkekler kategorisinde parkur rekoru kırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alan atletler arasında Sultanahmet Meydanı’ndaki finişe erkeklerde Kipchumba, kadınlarda Baze ilk ulaşan isimler oldu.

ERKEKLERDE PARKUR REKORU 1 DAKİKA GELİŞTİ

Saat 09.00'da Anadolu Yakası’ndan başlayan 42 kilometrelik yarışta Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, 2:08:44'lük derecesiyle birinci oldu. Kipchumba, 2019'dan kalan 2:09:44'lük parkur rekorunu tam 1 dakika geliştirerek İstanbul Maratonu tarihine geçti.

Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto, birinciyi 10 saniye geriden takip ederek 2:08:54'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise yarışı üçüncü bitirdi.

KADINLARDA ZAFER ETİYOPYA’NIN

Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze birinci oldu. Yarışa 2:19:39'luk kişisel en iyi derecesiyle başlangıç listesinin en hızlı üçüncü atleti olarak katılan 27 yaşındaki Baze, finiş çizgisini ilk sırada geçti.

ŞANGHAY’DA DA REKOR KIRMIŞTI

Erkeklerde şampiyon olan Kipchumba, 2023 yılında Şanghay Maratonu’nu 2:05:35'lik derecesiyle kazanarak hem parkur rekorunu hem de Çin’de koşulan maratonların en iyi derecesini geride bırakmıştı. Kenyalı atlet, aynı yıl Hong Kong ve Xiamen maratonlarında da birinci olmuştu.

ŞAMPİYONLARA 50'ŞER BİN DOLAR

Maratonun 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporculara 50'şer bin dolar para ödülü veriliyor. Parkur rekorunu kıran Kipchumba, 5 bin dolarlık ek primle birlikte toplam 55 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

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Kaynak: Haberler.com
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