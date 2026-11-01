İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kıtalararası koşulan İstanbul Maratonu’nda erkekler kategorisinde parkur rekoru kırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alan atletler arasında Sultanahmet Meydanı’ndaki finişe erkeklerde Kipchumba, kadınlarda Baze ilk ulaşan isimler oldu.

ERKEKLERDE PARKUR REKORU 1 DAKİKA GELİŞTİ

Saat 09.00'da Anadolu Yakası’ndan başlayan 42 kilometrelik yarışta Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, 2:08:44'lük derecesiyle birinci oldu. Kipchumba, 2019'dan kalan 2:09:44'lük parkur rekorunu tam 1 dakika geliştirerek İstanbul Maratonu tarihine geçti.

Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto, birinciyi 10 saniye geriden takip ederek 2:08:54'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise yarışı üçüncü bitirdi.

KADINLARDA ZAFER ETİYOPYA’NIN

Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze birinci oldu. Yarışa 2:19:39'luk kişisel en iyi derecesiyle başlangıç listesinin en hızlı üçüncü atleti olarak katılan 27 yaşındaki Baze, finiş çizgisini ilk sırada geçti.

ŞANGHAY’DA DA REKOR KIRMIŞTI

Erkeklerde şampiyon olan Kipchumba, 2023 yılında Şanghay Maratonu’nu 2:05:35'lik derecesiyle kazanarak hem parkur rekorunu hem de Çin’de koşulan maratonların en iyi derecesini geride bırakmıştı. Kenyalı atlet, aynı yıl Hong Kong ve Xiamen maratonlarında da birinci olmuştu.

ŞAMPİYONLARA 50'ŞER BİN DOLAR

Maratonun 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporculara 50'şer bin dolar para ödülü veriliyor. Parkur rekorunu kıran Kipchumba, 5 bin dolarlık ek primle birlikte toplam 55 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com