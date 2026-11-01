Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konyaspor deplasmanı öncesinde ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’e sarı-kırmızılı yönetimden jest geldi.

İSTANBUL'A ÖZEL UÇAKLA DÖNDÜ

Eşinin doğumu nedeniyle maça saatler kala özel uçakla Konya’ya giden tecrübeli golcü, karşılaşmanın ardından da takımdan ayrı olarak yine özel uçakla İstanbul’a döndü.

''ÇOCUĞUNA ERKEN KAVUŞ''

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun, maç sonrasında Nijeryalı yıldıza yönelerek, "Özel uçak burada hazır. Çocuğuna bir an önce kavuş, beraber dönelim" dediği öğrenildi. Yöneticinin bu davetini memnuniyetle karşılayan Osimhen, teklifi kabul ederek vakit kaybetmeden havaalanına hareket etti.

2 SAATLİK GECİKMENİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Nijeryalı santrforun takım kafilesiyle hareket etmesi durumunda prosedürler nedeniyle en az 1,5-2 saatlik bir gecikme yaşayacağı, yönetimin bu kararı yıldız oyuncunun yeni doğan bebeğine ve ailesine daha hızlı kavuşabilmesi amacıyla aldığı belirtildi.