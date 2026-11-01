Zelenski açık kapı bıraktı: Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazırım

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Putin hem de ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin liderler zirvesinin düzenlenmesine katkı sağlayabileceğini belirten Zelenski, Türkiye’nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

“TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNU UMUYORUM”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güvendiğini belirten Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin yanı sıra Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu temasların da sürece katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Zelenski, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü bir görüşmenin yeniden gündeme geldiğini belirterek, Ankara'nın böyle bir zirveyi gerçekleştirmesi halinde Ukrayna'nın bunu memnuniyetle kabul edeceğini söyledi.

“PUTİN İLE TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ”

CNN Türk'e özel röportaj veren Zelenski, Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya, “Evet, biz hazırız. Biz Türkiye'de bu görüşme için hazırız” yanıtını verdi.

Türkiye'nin taraflardan birinin yanında yer almadan gerçekçi bir arabuluculuk yürütebileceğini savunan Zelenski, liderlerin doğrudan görüşmesinin önemine dikkat çekti. Teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin tek başına yeterli sonuç vermediğini belirten Ukrayna lideri, siyasi iradenin ortaya konulması halinde çözülemeyecek bir sorun bulunmadığını düşündüğünü dile getirdi.

ERDOĞAN'IN TRUMP VE PUTİN İLE İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Trump hem de Putin ile ilişkilerinin barış sürecinde etkili olabileceğini kaydeden Zelenski, Türkiye'de üçlü formatta liderler zirvesinin düzenlenmesi konusunun da görüşüldüğünü aktardı.

Ukrayna lideri, Türkiye'nin bu organizasyonu hayata geçirebilmesi halinde görüşmeye katılmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Eğer Türkiye bunu başarabilirse, biz bunu kabul eder ve bundan sadece memnun olurduk” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Zelenski, 31 Ekim'de İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar, Karadeniz'deki güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için üzerine düşen çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye'nin daha önce Rusya ve Ukrayna arasında ev sahipliği yaptığı müzakerelerin somut sonuçlar ortaya koyabildiğini belirtti.

Zelenski'nin Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazır olduğunu açıklaması, Ankara'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerinde liderler düzeyinde yeni bir zirve ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Ancak Putin'in böyle bir görüşmeye katılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

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