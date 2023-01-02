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Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Politika Haberleri

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü sonrasında birçok siyasi isimden taziye mesajı gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın sessizliği partililer arasında gerilim yarattı. E-Devlet üzerinden dün başlayan istifa rüzgarı bugün de hız kesmeden devam ederken, çok sayıda kişinin parti üyeliklerini iptal ettiklerine dair görseller paylaştığı görüldü.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı.

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

MHP'den yaşanan bu sessizliğin parti içinde tepkilere neden olduğu iddia edilirken, birçok ismin e-Devlet üzerinden istifa ederek görsellerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları görüldü. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Sinan Ateş'in ölümüne tepkisiz kalan MHP'de istifa rüzgarı hız kesmiyor

Haberler.com - Politika

Sinan Ateş Ankara MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

corci:

adam sonunda mhp yi bitirmeyi başardı.

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Hakan Soyadi:

mhp kula partisi oldu çıktı konuş derlerse konuşur sus derlerse susar yeterki akar suyunu kesmesin akp :)

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apolat:

Artık öğrendik ki MHP sadece sıradan bir çanak partisi olmuş, Bahçeli beyde sadece bir parti başkanı. Ülkücülük insanın içinde olur partide değil.. Ülkücüyüm, milliyetçiyim ama mhp li değilim.

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