Eyüpsultan'da iddiaya göre ışıkları çalışmayan kavşakta iki araç çarpıştı, 4 yaralı

Eyüpsultan'da iddiaya göre ışıkları çalışmayan kavşakta iki araç çarpıştı, 4 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'ndeki kavşakta iddiaya göre ışıklandırmaların çalışmaması nedeniyle iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Eyüpsultan Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'nde bulunan kavşakta iddiaya göre ışıklandırmaların çalışmaması nedeniyle 34 VZ04 41 plakalı otomobille seyir halindeki 34 NHM 332 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı