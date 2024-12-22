CHP Sözcüsü'nün 'soytarı' açıklamasına AK Parti'nin yanıtı çok sert oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, " Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz." dedi.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: CUMHURİYET DEĞERLERİYLE İNATLAŞTIĞINIZDA KARŞINIZA CHP ÇIKAR

Erdoğan'a CHP'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel şunları söyledi: "Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar… Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar… Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar… Demokrasiyi askıya aldığınızda, basın ve ifade özgürlüğünü yok edip gazetecileri tutukladığınızda karşınıza CHP çıkar…

"KÜRESEL GÜÇLERİN ASIL SOYTARISI SİZSİNİZ"

Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken "Yurtta Barış Dünyada Barış" ilkesini unutup, yüzünüzü Ortadoğuya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar... Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ'yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır.

Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 22 yıllık AKP iktidarına ve tek adam yönetimine son veren Genel Başkan olarak tarihe geçecek ve Anıtkabir anı defterine kurucu önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben, "Sayın Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardır. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmektir" yazacak Genel Başkandır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU DİLİ BAAS PARTİSİ SÖZCÜLERİNDEN ÇOK DUYDUK

AK Parti'den ise CHP'ye peş peşe zehir zemberek yanıtlar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Deniz Çelik'in kullandığı dilin çok çirkin olduğunu belirtiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kullandığı sözde siyasi dil, tarihimizde Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dildir. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dili ise çeşitli ülkelerdeki Baas Partisi sözcülerinden çok duyduk.

"FAŞİST UYGULAMALARIYLA YÜZLEŞSİNLER"

En temel siyasi meselelerde alfabe düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi klavye başında sadece Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor. Kendisi, küresel güçlerin işine gelen siyasi faaliyet arıyorsa, Mavi Vatan'a masal diyen, sınır ötesi harekatlara karşı çıkan, Libya'da Türkiye karşıtlarını destekleyen, Türkiye'nin Azerbaycan'la omuz omuza yol yürümesinden rahatsız olan yol arkadaşlarına baksın. Çok partili hayata geçtiğimizden beri millet için yapılan her şeyi Yassıada zihniyetiyle boğmaya çalışan faşist uygulamalarıyla yüzleşsinler. Zerre kadar Türk siyasi tarihi bilmeyen, zerre kadar dış politika bilgisi olmayan bir "örgütlü cahilliği" siyaset zannediyorlar.

Bir siyasi partinin yöneticilerinin bu derece demokrasiden uzak ve dış politika gerçeklerinden kopuk olması vahimdir. Tarihin yanlış tarafında durmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da milli duruşunun zıttına hareket ediyorlar.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜCADELESİ SAYESİNDE BAAS ZİHNİYETİ ORTADAN KALKTI"

Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tarihin doğru tarafında durmaya liderlik ettiği son olaylarda bir kere daha görüldü. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sayesinde 28 Şubat faşist zihniyeti de, ülkemizi tehdit eden Baas zihniyeti de ortadan kalktı. Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesine de, sadece son zamanlarda Etiyopya ve Somali arasındaki barış arabuluculuğundan, Suriye'deki olaylarda tarihin doğru tarafında duran müstesna duruşuna kadar tüm süreçlerdeki liderliğine milletimiz ve uluslararası toplum şahittir.

Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. 28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz."

FAHRETTİN ALTUN: BÜYÜK BİR GAFLET İÇİNDE YAZMIŞSINIZ

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, CHP Sözcüsü'ne şu sözlerle tepki gösterdi: "Deniz Yücel… Anlaşılan Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada elde ettiği büyük kazanımlardan her zamanki gibi duyduğunuz rahatsızlığı, olabilecek en sakil şekilde ortaya dökmüşsünüz. Yine anlaşılan bu zırvaları da büyük bir gaflet ve unutkanlık içinde yazmışsınız. O yüzden size birkaç hatırlatma yapmak gerekiyor.

Kimin işine geldiğinde günlük siyasi çıkarlar uğruna Cumhuriyetin değerleriyle, kazanımlarıyla, birliğimizle, bütünlüğümüzle bir oyuncak gibi oynadığını milletimiz çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin bir zaferle, alnı ak şekilde çıktığı, partinizin ağır bir hezimetle ayrıldığı, mazlumları sevindiren, zalimleri ve işbirlikçi odakları üzen 2023 seçimleri, aziz Türk milletinin sahip olduğu bu bilincin en önemli örneği olmuştur. Hatırlatırız!

"SİZİN DEMOKRASİYİ ASKIYA ALMAK DEYİNCE NE YAPTIĞINIZI DA İYİ BİLİYORUZ"

Sizin "çağdaş" diye nitelendirdiğiniz eğitimin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde, sakallı diyerek, sarıklı-cübbeli diyerek, başörtülü diyerek insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını elinden almaktan başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Hatırlatırız! Sizin demokrasiyi askıya almak deyince ne yaptığınızı da çok çok iyi biliyoruz. Bu millet 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenip, serden geçip darbecilere karşı göğsünü siper ederken, devrik genel başkanınızın o darbecilerin tankları arasından sıvışıp Bakırköy'e kahvesini yudumlamaya nasıl gittiğini de unutmadık. Hatırlatırız!

"SÖYLEYECEK HİÇBİR SÖZÜNÜZÜN OLMADIĞINI DEFALARCA GÖRDÜK"

Türkiye'nin almaya çalıştığı her kritik virajda terör örgütlerine selam çakan, dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede "acaba iktidara mı yarar" paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız! Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözünü sadece Batı'ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size – sanmıyorum ama – başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız!

"MİLLİ İRADEYE SOYTARI DEMEK DE SİZİN HADDİNİZ DEĞİLDİR"

Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız!"

DENİZ YÜCEL: DİPLOMASİYİ BİZ 100 YIL ÖNCE ÖĞRENDİK

AK Parti'den gelen art arda tepkilere yeni bir açıklamayla yanıt veren CHP'li Deniz Yücel ise şunları söyledi: "Biz de size hatırlatalım Fahrettin Altun, Ömer Çelik. AKP'nin dış politikada dik durduğunu zannedenler "deliğe süpümeyin kullanın" cümlesiyle gerçeği yıllar önce öğrendi. Tezkere süreci, askerlerimizin başına çuval geçirilmesi, beyzbol sopalı fotoğraflar, "aptal olma" mesajlı mektuplar, Rahip Branson vakası gibi birçok rezalete imza atıldı bu süreçte...

Şimdi kalkmış emperyalizme karşı en büyük zaferi elde eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye ipe sapa gelmez laflar ediyorsunuz. Hadi ordan... Dik duruşu, diplomasiyi, vatan savunmasını biz 100 yıl önce öğrendik. Türklüğü küçümseyen, çağdaşlıktan nefret eden, Araplaşma hevesiyle bölgeyi cihatçı gruplara teslim etmeye çalışan bir siyasi yapı bize dış politika dersi veremez.

Hele de, küresel sermayenin ağzının içine bakan AKP hiç veremez! Erdoğan seçimlerde % 38 oy almış, Türkiye'nin birinci partisi CHP'ye "Soytarı" diyecek, biz yanıt verip aynısını AKP'ye söyleyince haddimiz değil öyle mi? Ne oldu? Simleriniz mi döküldü! Hiç merak etmeyin. Erdoğan'ın Cumhuriyet'i kuran partimiz için kullandığı "Soytarı" ifadesinin de karşılığını halkımız sandıkta verecektir!"