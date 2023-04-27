Kılıçdaroğlu: Çok kutuplaştık artık birleşelim(2)

'GENÇLER TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK SİZLERSİNİZ'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in ardından beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte Tekirdağ'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da 61 bin 262 gencin sandığa ilk kez giderek oy kullanacağını belirterek, "Rakam fena değil. Demek ki 61 bin 262 kişi, genç arkadaşımız sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Türkiye genelinde de 5 milyonu aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Gençler, Türkiye'nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Türkiye'ye, aydınlığı ve demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye özgürlüğü getirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye'de torpili bitirmek için yeni bir iktidarı getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'de, devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa etmek üzere demokrat bir iktidarı, iktidara getirmek için, demokrat bir yönetimi iktidara getirmek için en büyük güç sizin elinizde, ne bekliyoruz? Özellikle 6 partinin yöneticilerine, gençlik kollarına, kadın kollarına seslenmek istiyorum, 'nasıl olsa yendik' sakın o havaya kapılmayın, son ana kadar sanki 1 kişilik fark varmış gibi, son ana kadar çalışacağız, son ana kadar mücadele edeceğiz, son ana kadar kul hakkı yiyenleri iktidardan götürmek için mücadele edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Mansur Yavaş'ın ardından yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olduklarını ve Avurapa ile aralarında 200 kilometre olduğunu söyledi. Babacan, "Onların yüzü gülüyor, Tekirdağlı hemşerilerimiz çile çekiyor. Biliyor musunuz? Biz ülkemizi, vatanımızı çok seviyoruz. Toprağımızı, insanımızı çok seviyoruz ama bu hak mıdır, reva mıdır bu eziyet ve sıkıntı? Nedir bu güzel insanlarımızın çektiği? Bir kilo soğan olmuş 30 lira, kıyma olmuş 300-400 lira, hak mıdır? Bunu söyleyince ne diyorlar? 'Bakmayın soğana' diyorlar. Ama vatandaşımızın derdi bu. Kusura bakmasınlar biz bakmak zorundayız, biz vatandaşımızın sofrasına gözümüz gibi bakmak zorundayız" dedi.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR- Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,