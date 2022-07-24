Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir mitinginde, "Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim, Bay Kemal sıradan bir olay değil; Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi Mitingi'nin 3'üncüsünü Balıkesir'de düzenledi. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde düzenlenen mitinge Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, çiftçisinden diş hekimine; vatandaşları tek tek sahneye çıkararakk sorunlarını anlattırdı.

Konuşmasının son bölümünü öğrencilere ayıran Kılıçdaroğlu yurt sorununun kalmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Üniversiteler açılacak, sınav sonuçları çıktı. Bir yıl içinde bu ülkede yurt sorunu kalmayacak. Bir yıl içinde bitireceğiz. Yurt sorununu 20 yıldır çözmediler. ya altı üstü bir bina kardeşim ya. Anne baba seviniyor; oğlum kızım üniversiteyi kazandı. Arkasından derin bir düşünce, 'Kızım İstanbul'a gidince Ankara'ya, İzmir'e gidince nerede kalacak? Nerede yurt bulacak?' Bunları biliyorum. Bir yıl içinde çözeceğim. Türkiye zengin bir ülke. Düşündüğünüzden de zengin bir ülkedir. 27,5 yıl bütçeyle uğraştım. Maliyeyle uğraştım. Zengin bir ülkeyiz. Kul hakkı yiyenden hesabını soracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Öyle 5 yerden 6 yerden maaş alma dönemini bitireceğiz. Devlet açık olmak zorundadır. Devlet saydam olmak zorundadır." dedi.