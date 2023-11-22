Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği öne sürülen ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yeni bir hamlede bulundu. Geçtiğimiz gün istifa edeceğini açıklayan Dikbayır bugün ise hakkındaki iddiaların soruşturulmasını ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Dikbayır, kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, kendi ve ailesine ait banka hesaplarının inceletildiğini öne sürmesi sonrası iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Geçtiğimiz gün İyi Parti'den istifa edeceğini ifade eden Dikbayır, bu kez yeni bir hamlede bulunarak hakkındaki iddiaların soruşturulmasını ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEP ETTİ

İyi Parti tarafından hakkındaki iddialar nedeniyle tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım." demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." demişti. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını açıklamıştı.

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ AMA İFTİRA BAŞKA BİR ŞEY"

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, "İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." demişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

"İSTİFA EDECEĞİM"

Yaşananlar sonrası Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan İYİ Partili Ümit Dikbayır, "Hafta sonu istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, söz konusu istifa iddiasını doğrulamıştı.





İşte Dikbayır'ın yeni paylaşımı ve TBMM'ye sunduğu belgeler: