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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi ve 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Emre Belözoğlu, ilk teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2,30 puan ortalaması yakaladı.
  • Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan toplayarak puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu resmen doldu.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 

2,30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2,30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

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Yorumlar (21)

Haber Yorumları5bvnv895wp:

Bir Fenerli olarak bu sene Feneri bırakmak için al sana bir sebep daha…

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Haber YorumlarıAYDIN AKDAĞ:

Aykut kocaman olmalıydı

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Haber YorumlarıF. Güler:

geçmiş olsun fener bahçeye yazık ettiler

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Haber YorumlarıErol Saglam:

yerli hoca tam isabet

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Haber YorumlarıİSMAİL BOZKURT:

şakamısınız ya

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