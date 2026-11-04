Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi

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Türkiye karşıtı girişimleriyle tanınan Demokrat siyasetçi Chris Pappas, ABD'deki ara seçimlerde Senatoya geçme hakkı kazandı. New Hampshire'dan gelen sonuç, Pappas'ın Ankara'ya yönelik geçmişteki tutumunu yeniden gündeme taşıdı.

TÜRKİYE KARŞITI GİRİŞİMLERİYLE TANINAN PAPPAS KAZANDI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti'nin New Hampshire adayı Chris Pappas, Cumhuriyetçi John Sununu'yu mağlup ederek Senato koltuğunu kazandı. Temsilciler Meclisinde görev yapan Pappas, bu sonuçla Amerikan siyasetindeki kariyerini Senatoda sürdürecek. Yunan kökenli siyasetçinin seçim zaferi, Türkiye'ye yönelik geçmişte attığı adımlar nedeniyle de dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Chris Pappas'ın Türkiye'ye yönelik en dikkat çekici girişimlerinden biri 2022 yılında gerçekleşti. Demokrat siyasetçi, Ankara'nın ABD'den satın almak istediği F-16 savaş uçaklarına kısıtlama getirilmesini amaçlayan bir düzenleme sundu. Pappas, Türkiye'ye savaş uçağı satışının Yunanistan'ın hava sahasına ilişkin güvencelere bağlanmasını savundu. Düzenleme girişimi, ABD Kongresinde Türkiye'ye yapılacak savunma satışları etrafında yürütülen tartışmaların bir parçası oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Pappas, Mart 2026'da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a F-16 savaş uçakları konuşlandırmasına da tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik konuşan Demokrat siyasetçi, Türkiye'nin Amerikan yasalarını görmezden geldiğini ileri sürdü. Pappas, bölgeye konuşlandırılan uçakların geri çekilmesi gerektiğini savundu.

F-35 SATIŞINA DA KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin ABD ile savunma ilişkilerinde tartışma konusu olan bir diğer başlık F-35 savaş uçaklarıydı. Pappas, Eylül 2025'te Kongre üyelerinin ABD yönetimine gönderdiği ve Türkiye'ye F-35 satışının önündeki yasal kısıtlamaların korunmasını savunan girişimde yer aldı.

YUNANİSTAN VE RUM YÖNETİMİNİN TEZLERİNİ DESTEKLİYOR

Yunan kökenli Chris Pappas, ABD Kongresindeki Yunanistan Dostluk Grubunun (Hellenic Caucus) eş başkanları arasında yer alıyor. Pappas, Yunanistan ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini savunurken Kıbrıs konusunda da Rum yönetiminin tezlerini destekleyen açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: Haberler.com