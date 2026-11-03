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Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

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Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak
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TFF, Milli Takım aday kadrosunun 6 Kasım Cuma günü canlı yayında Sergen Yalçın tarafından açıklanacağını duyurdu. Böylece A Milli Takım kadrosu tarihte ilk kez canlı yayında açıklanacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’nda merakla beklenen aday kadro açıklaması için tarih belli oldu.

KADRO CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan resmi bilgilendirmeye göre; teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu, Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Böylece A Milli Takım kadrosu tarihte ilk kez canlı yayında açıklanmış olacak.

RAKİPLERİMİZ BELÇİKA VE FRANSA

Millilerimiz, Uluslar Ligi maratonunda 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıResul Ekrem Akalın:

başarılar.

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Haber Yorumlarıbudak25:

İşte büyük bir merakla beklenen yılın haberi

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